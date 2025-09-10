रात को क्यों जरूरी है हल्दी वाला दूध पीना? जानिए 7 बड़े फायदे, सेहत रहेगी हमेशा दुरुस्त

Turmeric Milk: रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध पीना न सिर्फ आपकी नींद को बेहतर बनाता है, बल्कि इम्यूनिटी, पाचन और स्किन हेल्थ के लिए भी बेहद फायदेमंद है. यह सिर्फ एक घरेलू नुस्खा नहीं बल्कि विज्ञान भी इसके गुणों को मानता है. हल्दी अपने एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण शरीर को हेल्दी बनाए रखती है. वहीं, दूध शरीर को प्रोटीन और कैल्शियम देता है जिससे यह कॉम्बिनेशन और भी ताकतवर बन जाता है. अगर आप हर रात इसे पीने की आदत डाल लें, तो यह दूध आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, नींद, त्वचा और दिल की सेहत सबका ख्याल रखता है.

रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध क्यों पीना चाहिए

1. नींद लाने में मददगार (Helps in better sleep)

हल्दी वाला दूध शरीर को आराम देता है. यह स्ट्रेस कम करके दिमाग को रिलैक्स करता है जिससे नींद गहरी और सुकूनभरी आती है.

2. इम्यूनिटी बूस्ट करता है (Boosts immunity power)

हल्दी में मौजूद करक्यूमिन शरीर को बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है. यह बैक्टीरिया और वायरस से बचाव करता है, खासकर मौसम बदलने पर होने वाले सर्दी-जुकाम से.

3. दर्द और सूजन से दिलाए राहत (Relieves pain and inflammation)

अगर शरीर में सूजन, जोड़ों का दर्द या थकान है, तो हल्दी वाला दूध पीना आराम पहुंचाता है. इसके एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण शरीर को हील करते हैं.

4. पाचन में सुधार (Improves digestion)

रात को हल्दी दूध पीने से डाइजेशन बेहतर होता है. यह पेट में गैस और एसिडिटी की समस्या कम करता है और पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है.

5. स्किन को बनाए नेचुरली ग्लोइंग (Makes skin naturally glowing)

हल्दी का दूध त्वचा को अंदर से डिटॉक्स करता है. इसका असर चेहरे पर नेचुरल ग्लो और फ्रेशनेस के रूप में दिखता है.

वजन घटाने में मदद (Helps in weight loss)

हल्दी वाला दूध मेटाबॉलिज्म तेज करता है. इससे शरीर की अतिरिक्त चर्बी बर्न होने में मदद मिलती है और वजन कंट्रोल में रहता है.

7. दिल की सेहत का रखे ख्याल (Good for heart health)

हल्दी दूध ब्लड सर्कुलेशन सुधारता है और दिल की मांसपेशियों को मजबूत करता है. इससे हार्ट अटैक और बीपी जैसी समस्याओं का खतरा कम होता है.

हल्दी दूध बनाने का आसान तरीका (Easy way to make turmeric milk)

एक गिलास दूध को हल्का गर्म करें और उसमें आधा चम्मच हल्दी डालें. अगर चाहें तो स्वाद के लिए थोड़ी काली मिर्च या शहद भी मिला सकते हैं. इसे रोज रात को सोने से पहले पिएं और फर्क खुद महसूस करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.