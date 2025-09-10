विज्ञापन

रोज रात को होता है पैरों में दर्द? डॉक्टर ने बताया असरदार नुस्खा, इसे करते ही दूर हो जाएगी बैचेनी

Foot Pain At Night: यहां हम आपको एक बेहद आसान तरीका बता रहे हैं, जो दर्द से तुरंत राहत दिलाने और अच्छी नींद लाने में मदद कर सकता है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

रात में पैर में दर्द हो तो क्या करें?

Foot Pain At Night: पैरों में दर्द होना एक आम समस्या है. कई बार ज्यादा चलने या ज्यादा थक जाने पर पैर दर्द करने लगते हैं. कुछ देर आराम करने पर ये दर्द ठीक भी हो जाता है. हालांकि, कई लोगों की शिकायत होती है कि उन्हें अक्सर रात के समय पैरों में दर्द होता है और इसके चलते वे ठीक से सो नहीं पाते हैं. अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. यहां हम आपको एक बेहद आसान तरीका बता रहे हैं, जो इस दर्द से तुरंत राहत दिलाने और अच्छी नींद लाने में मदद कर सकता है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

क्या है ये खास तरीका?

दरअसल, ये खास तरीका डाइटिशियन दीपशिखा शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया है. अपने इंस्टा हैंडल पर शेयर की गई एक पोस्ट में डाइटिशियन लिखती हैं, पैरों के दर्द को कम करने के लिए आप गुनगुने पानी में एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं. 

इसके लिए एक टब या बाल्टी में इतना गुनगुना पानी लें कि उसमें आपके पैर अच्छे से डूब जाएं. पानी में 2-3 चम्मच एप्सम सॉल्ट डालें और अच्छी तरह घुलने दें. अब, अपने पैर 15-20 मिनट के लिए इसमें डुबोकर बैठें. ऐसा रोज रात को सोने से पहले करने से दर्द और थकान कम होगी.

कैसे मिलता है फायदा?
  • डाइटिशियन से अलग कई रिसर्च रिपोर्ट में भी बताया गया है कि एप्सम सॉल्ट, जिसे मैग्नीशियम सल्फेट भी कहा जाता है, शरीर को आराम देने और मांसपेशियों के तनाव को कम करने में मदद करता है. 
  • जब इसे गुनगुने पानी में डालकर पैर डुबोए जाते हैं, तो यह थके हुए पैरों को सुकून देता है. 
  • दिनभर की भागदौड़ के बाद पैर की मांसपेशियां अकड़ जाती हैं. गुनगुने पानी की गर्माहट और एप्सम सॉल्ट का मैग्नीशियम शरीर में तनाव कम कर मांसपेशियों को रिलैक्स करता है.
  • खासकर पैरों में सूजन या जलन हो तो यह उपाय काफी राहत पहुंचाता है.
  • पैरों को आराम मिलने से दिमाग भी शांत होता है, जिससे नींद बेहतर आती है.
किन्हें बरतनी चाहिए सावधानी?

अगर आपको डायबिटीज है, पैरों में कोई घाव है या स्किन इंफेक्शन है, तो इस उपाय को अपनाने से पहले डॉक्टर से सलाह लें.

रात को पैरों में दर्द होना कोई बड़ी बीमारी का संकेत नहीं है, लेकिन अगर यह रोज हो रहा है तो शरीर को आराम देने की जरूरत है. एप्सम सॉल्ट और गुनगुने पानी का यह सरल उपाय आपके पैरों को आराम देगा, सूजन कम करेगा और नींद की क्वालिटी भी बेहतर बनाएगा. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

