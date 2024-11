भले ही स्वाद में कड़वा है इस सब्जी का जूस, लेकिन एक घूंट इन 5 बीमारियों से रखेगा कोसों दूर

Karela juice health benefits : करेला का नाम सुनते ही इसका कड़वा स्वाद दिमाग घूमने लगता है. यह एक ऐसी सब्जी (bitter gourd ke fayade) जो कम लोगों को ही भाती है. हालांकि यह स्वाद में भले ही कड़वी है लेकिन इसके फायदे बहुत हैं. जिसके कारण हेल्थ एक्सपर्ट करेला जूस या सब्जी डाइट में शामिल करने की सलाह देते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं रोज करेला जूस पीने के 5 फायदे.

करेला जूस पीने के फायदे - benefits of drinking bitter gourd juice

- करेले में पोटैशियम, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो हार्ट हेल्थ (heart health) को बेहतर करते हैं. इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और खराब कोलेस्ट्रोल शरीर में जमा नहीं होते हैं.

- करेले का जूस पाचन तंत्र के लिए भी अच्छा है. इसमें मौजूद फाइबर और अन्य पोषक तत्व आंतों को बेहतर रखने में मदद करते हैं. यह गैस, ब्लोटिंग जैसी परेशानी से निजात दिलाते हैं. इससे शरीर में जमा विषाक्त पदार्थ बाहर आ जाते हैं.

- वहीं, इसमें मौजूद विटामिन सी आपकी त्वचा को चमकदार बनाता है. यह जूस चेहरे पर निकलने वाले कील-मुहांसों और दाग धब्बों को हल्का करता है. साथ ही झुर्रियों की भी परेशानी को कम करता है.

- अगर आप वजन घटाने के बारे में सोच रहे हैं तो यह बेस्ट कैलोरी बर्नर है. इससे मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है. यह आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बेस्ट है. साथ ही ये आपके ब्लड फ्लो को भी बेहतर करता है.

- करेला जूस पीने का सबसे बड़ा फायदा मधुमेह रोगियों के लिए है. यह इंसुलिन के प्रोडक्शन में मदद करता है. आप चाहें तो करेला जूस में नींबू, अदरक और शहद मिला सकते हैं, ताकि आपको पीने में आसानी हो.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

