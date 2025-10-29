सोहा अली खान की तरह पाना चाहती हैं नेचुरल ग्लोइंग स्किन, ये घरेलू नुस्खा करेगा कमाल, 2 मिनट में हो जाएगा बनकर तैयार, जानिए

Skin Care Tips: त्योहारों का सीजन खत्म हो गया, लेकिन अब शादियों की सीजन शुरू हो गया है. ऐसे में हर कोई तैयार होने के लिए मेकअप प्रोडक्ट का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करता है, जिससे त्वचा को नुकसान भी हो सकता है. ऐसे में जरूरी है कि अपनी स्किन का ध्यान रखें. आप भी डल और बेजान त्वचा से परेशान है और इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो बॉलीवुड एक्ट्रेस सोहा अली खान के बताए गए घरेलू नुस्खे से आपको बहुत फायदा मिल सकता है. इसके इस्तेमाल से आपकी जेब पर भी ज्यादा असर नहीं पड़ेगा और त्वचा भी चमकदार बनी रहेगी.

सोहा अली खान का घरेलू स्किन केयर नुस्खा

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोहा अली खान ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें सोहा अली खान ने होममेड फेस पैक की DIY रेसिपी शेयर की थी. ये DIY स्किन मास्क फेस्टिवल एक्टिविटीज के कारण हुए थकान, ब्रेकआउट, डलनेस के प्रभाव को त्वचा से क्लीन करने में आपकी मदद करेंगे.

यह भी पढ़ें:- नहाते समय पेशाब क्यों आता है? वजह जानकर चकरा जाएगा दिमाग, एक्सपर्ट से जानिए क्या है सच

सोहा अली खान के बताया कि मैंने रसोई में एक बेहद आसान फेस पैक बनाया, जो हम सभी के पास मौजूद साधारण, साफ और आसान सामग्रियों से बना है. इसे बनाने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं और इसे लगाए रखने में 15 मिनट. यह प्राकृतिक रूप से त्वचा को साफ और चमकदार बनाने में वाकई कारगर है. इसके अलावा सोहा ने वीडियो के कैप्शन में लिखा कि में यह जरूर कहना चाहती हूं कि एक्सरसाइज और गले लगना, मेरी आंतरिक चमक को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा मदद करते हैं.

2 बड़े चम्मच बेसन

1 छोटा चम्मच ऑर्गेनिक हल्दी पाउडर

1 छोटा चम्मच चंदन पाउडर

2 बड़े चम्मच दही

1 छोटा चम्मच शहद (अगर मुहांसे हों तो शहद न डालें) मिलाएं

गुलाब जल की कुछ बूंदें मिलाकर एक चिकना पेस्ट बनाएं.

साफ त्वचा पर 10-15 मिनट तक लगाएं और हल्के हाथों से मालिश करते हुए ठंडे पानी से धो लें.

सोहा अली खान के मुताबिक, यह तुरंत चमक देता है, लालिमा को कम करता है और संवेदनशील त्वचा को भी परेशान नहीं करता. हालांकि, उन्होंने बताया कि इसे इस्तेमाल करने से पहले एक बार पैच टेस्ट ज़रूर कर लें. मैंने शहद का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि मेरे जबड़े पर कुछ परेशान करने वाले दाग हैं और इससे मेरी संवेदनशील त्वचा को कोई परेशानी नहीं हुई.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.