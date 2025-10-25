बच्चों के लिए अमृत है 1 विक्स कैंडल, सर्दी-खांसी और जुकाम से मिल जाएगा छुटकारा, जानिए घर पर कैसे करें तैयार

बदलते मौसम के साथ-साथ बच्चों का खास ध्यान रखना पड़ता है. सर्दी का मौसम आते ही बच्चों को खांसी, जुकाम और नाक बंद होने आदि की समस्या बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर होती है और ठंडी हवा, धूल या मौसम बदलता बच्चों के लिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहता है. ऐसे में बच्चों के लिए ज्यादा दवाओं का सेवन भी ठीक नहीं होता और ये बच्चों के लिए नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन अगर आप भी अपने बच्चे को सर्दियों के मौसम में सर्दी-खांसी और जुकाम से दूर रखना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ घरेलू उपाय बहुत असरदार हो सकते हैं.

सर्दियों के मौसम में बच्चों को सर्दी-खांसी से बचाव के लिए विक्स कैंडल एक आसान, सुरक्षित और असरदार घरेलू उपाय हो सकता है. विक्स कैंडल की खुशबू से न सिर्फ बच्चों को राहत देती है. बल्कि घर में भी फ्रेश और हेल्दी एनवायरनमेंट बना रहता है. चलिए आपको बताते हैं घर यह नेचुरल विक्स कैंडल कैसे तैयार करें और इससे बच्चों का क्या फायदा हो सकता है.

घर पर विक्स कैंडल बनाने के लिए एक विक्स, कैंडल और कुछ चीजों की जरूरत होती है, क्योंकि विक्स कैंडल हर्बल थेरेपी का काम करती है. इस Vicks Vaporub, नारियल तेल, यूकलिप्टस ऑयल, मेंथॉल और कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मिलाकर तैयार किया जा सकता है.

1 विक्स वेपो रब

1 टेबलस्पून नारियल तेल

5-6 बूंद यूकलिप्टस ऑयल

1 टीस्पून मेंथॉल क्रिस्टल

1 छोटी कैंडल या विक (रुई की बत्ती)

1 छोटा जार या ग्लास कंटेनर

सबसे पहले एक छोटे पैन में विक्स वेपो रब और नारियल तेल को धीमी आंच पर पिघला लें. इसके साथ ही इसमें एक कैंडल भी डाल दें और पूरा पिघलने दें. इसके बाद इसमें सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाएं. जब मिश्रण हल्का गर्म रहे, तो इसे जार में डालें और बीच में रुई की बत्ती लगा दें. इसे फिर कुछ देर तक ठंडा या जमने तक फ्रिज में रख दें. जब यह पूरी तरह से जम जाए तो आपकी घरेलू विक्स कैंडल बनकर तैयार है.

विक्स कैंडल को इस्तेमाल करने के लिए रात में बच्चे के सोने से पहले कमरे में जलाएं. इस कैंडल को लगाने से 10–15 मिनट में कमरे में हल्की सुगंध फैल जाएगी जो नाक और गले की जकड़न खोलने में मदद करती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.