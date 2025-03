यह पत्ती वाला मसाला डायबिटीज से लेकर साइनस का कर सकता है इलाज

Bay leaf health benefits : भारतीय रसोई में जब भी कोई स्पेशल डिश बनती है, तो उसमें तेज पत्ते (how to use tejpatta) का इस्तेमाल जरूर किया जाता है. यह न केवल खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि सेहत को भी कई लाभ पहुंचाता है. क्योंकि इस पत्ती वाले मसाले में विटामिन ए (vitamin A), सी (C), आयरन (Iron), मैग्नीशियम और कैल्शियम (calcium) जैसे औषधिय (nutrients in tejpatta) गुण होते हैं. ऐसे में इसका सेवन आपको क्या-क्या लाभ पहुंचा सकता है, आइए जानते हैं...

तेजपत्ते सेवन के सेहत लाभ - Health benefits of consuming bay leaves

आपको बता दें कि तेजपत्ते के औषधिय गुण बाउल सिंड्रोम (bowel syndrome) को कम करता है. साथ ही इसके एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण शरीर की सूजन भी दूर करते हैं. इसके अलावा तेजपत्ते की खुशबू साइनस (sinus symptoms) की समस्या को दूर कर सकता है.

वहीं, तेजपत्ता शुगर के मरीजों के लिए भी फायदेमंद (blood sugar remedy) हो सकता है. कुछ अध्ययनों में भी यह भी सामने आया है कि इसके गुण कैंसर के लक्षणों (cancer symptoms) को भी कम कर सकते हैं. क्योंकि इसमें कैटेचिन, लिनालूल और पार्थेनोलाइड जैसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं.

पाचन तंत्र (digestive system) को भी मजबूत करने में भी यह पत्ता लाभकारी हो सकता है. इसमें विटामिन बी6 जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो गैस और कब्ज की दिक्कतों को दूर करते हैं. इसके अलावा तेजपत्ता तनाव (stress) को कम करने, पाचन प्रक्रिया को सुधारने और संक्रमण से बचाव में सहायक हो सकता है. यह घावों को भरने का भी काम करता है.

इसमें एंटी-ऑक्सीडेंट (antioxidants) गुण होते हैं, जो त्वचा और बालों को स्वस्थ (hair care) बनाने में मदद करते हैं.इसमें विटामिन सी (vitamin c health benefits) होता है जो प्रतिरक्षा प्रणाली (immunity booster) को मजबूत बनाने में मदद करता है.

कैसे करें तेजपत्ते का सेवन - How to consume bay leaves

आप तेजपत्ते को अपनी चाय में मिलाकर पी सकते हैं और इसके स्वास्थ्य लाभों का आनंद ले सकते हैं.

आप तेजपत्ते को पानी में मिलाकर पी सकते हैं और इसके स्वास्थ्य लाभों का आनंद ले सकते हैं.

आप तेजपत्ते को सुखाकर पाउडर बना सकते हैं और इसे अपने खाने में मिलाकर खा सकते हैं.

