दही के साथ कभी नहीं खानी चाहिए ये चीजें, सेहत के लिए हैं नुकसानदायक

Dahi khane ke nuksan : दही एक ऐसा सूपरफूड है जिसके सेवन से आपकी सेहत को कई लाभ मिलते हैं. इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, कॉपर, सेलेनियम, विटामिन सी, विटामिन बी6, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, फैटी एसिड आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद साबित होते हैं. फायदों से भरपूर यह सूपरफूड कई बार गलत फूड कॉम्बिनेशन के साथ खाने के कारण सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं.ऐसे में आइए जानना जरुरी है कि दही किन चीजों के साथ नहीं खाना चाहिए.

मसूरी और शिमला नहीं इस बार घूम आइए यह Hill Station, गर्मियों में होता है 7 से 15 डिग्री के बीच तापमान

दही के साथ क्या न खाएं - What not to eat with yogurt

दूध और दही साथ में नहीं खाना चाहिए. इसके अलावा फरमेंटेड प्रोडक्ट भी खाने से बचें. इस कॉम्बिनेशन से आपको पाचन संबंधी कई समस्याएं हो सकती हैं.

आपको कभी भी दही के साथ प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए. क्योंकि इसकी तासीर गरम होती है. इन दोनों को साथ में खाने से आपके चेहरे पर पिंपल्स, त्वचा में जलन और एलर्जी हो सकती है.

दही के साथ घी का भी सेवन नहीं करना चाहिए. इससे मेटाबोलिस्म स्लो होता है जिससे आलस और नींद आना शुरु हो जाती है.

दही के साथ खट्टे फलों का सेवन भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है. क्योंकि दोनों की तासीर एक दूसरे से बिल्कुल अलग है. ऐसे में इनका सेवन साथ में पेट की गड़बड़ी का करण बन सकता है. आम को दही के साथ में खाने से अपच, एसिडिटी जैसी कई समस्याएं हो सकती हैं.

दही खाने के फायदे - benefits of eating curd

पाचन तंत्र को हेल्दी रखने में मदद करते हैं.

स्किन को ग्लोइंग बनाने में सहायक हो सकता है.

बीपी को कंट्रोल करने में मदद करता है.

मधुमेह को नियंत्रित करने में मदद करते हैं.

यह शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता हैं.

दही कैसे खाएं - How to eat yogurt

दही को चावल के साथ मिलाकर खाने से इसका स्वाद और पोषण मूल्य बढ़ जाता है.

आप इसे खीरा, टमाटर, या अन्य सब्जियों के साथ मिलाकर रायता बना सकते हैं.

आप इसे दही, पानी, और चीनी के साथ मिलाकर लस्सी बना सकते हैं.

आप इसे काले नमक के साथ या फिर सादा खा सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.