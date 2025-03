मसूरी और शिमला नहीं इस बार घूम आइए यह Hill Station, गर्मियों में होता है 7 से 15 डिग्री के बीच तापमान

Why is Dhanaulti becoming the best tourist place : गर्मियों का मौसम आते ही लोग पहाड़ी इलाकों में घूमने का प्लान करने लगते हैं, ताकि उन्हें चिलचिलाती धूप से कुछ समय के लिए राहत मिल सके. जब भी हिल स्टेशन की बात आती है तो लोग अमूमन शिमला और मसूरी जाना पसंद करते हैं. जबकि कई और भी ऐसी जगहें हैं जहां पर प्रकृति की सुंदरता जैसे कि सफेद पहाड़, कल कल करती नदियां और झरने का सुखद अनुभव ले सकते हैं. दऱअसल, हम यहां पर धनौल्टी हिल स्टेशन की बात कर रहे हैं, जहां पर आप अपनी गर्मियों की छुट्टियों का आनंद दोस्तों और परिवार वालों के साथ उठा सकते हैं. हम आपको इस हिल स्टेशन पर जाने की बात क्यों कर रहे हैं, आपको आगे आर्टिकल में पता चल जाएगा...

धनौल्टी क्यों घूमें - Why visit Dhanaulti

उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले का यह जादुई हिल स्टेशन समुद्र तल से 2286 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हैं. यहां से हिमालय के मनोरम दृश्य दिखाई देते हैं. जिन लोगों को प्रकृति की सुंदरता निहारना पसंद है उनके लिए यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है.

आप यहां पर ईको पार्क घूम सकते हैं. यहां पर आपको देवदार और पाइंस पेड़ों के साथ कई प्रकार के पशु और पक्षी देखने को मिल सकते हैं.

इस पार्क में बच्चों के खेलने के लिए एक अलग मैदान है. साथ ही इको पार्क से सूर्यास्त और सूर्योदय का व्यू भी बहुत शानदार नजर आता है.

आप धनौल्टी में सुरखंडा देवी मंदिर भी घूम सकते हैं. यह धनौल्टी का प्रसिद्ध मंदिर है, जो धनौल्टी से 8 किलो मीटर की दूरी पर स्थित है. जिन लोगों को ट्रैकिंग करना पसंद है, उनके लिए यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है. जब आप लंबी दूरी तय करने के बाद यहां पर पहुंचते हैं तो फिर जो शांति और सुकून मिलता है उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है.

वहीं, आप एप्पल ऑर्चर्ड रिसोर्ट भी घूमें. यहां पर आप टेस्टी और रसीले सेब सनबेरी और गोल्डन का आनंद ले सकते हैं.

आप अगर एडवेंचर के शौकीन हैं तो फिर धनौल्टी एडवेंचर पार्क जा सकते हैं. इसके अलावा आप धनौल्टी में थांगधर शिविर जा सकते हैं, जो 8300 फीट की ऊंचाई पर बना है. इस शिविर में आप रॉक क्लाइम्बिंग, स्नो कैंपिंग, ट्रेकिंग या माउंटेन बाइकिंग जैसी एक्टिविटी कर सकते हैं.

धनौल्टी घूमने का सबसे अच्छा समय - Best time to visit Dhanaulti