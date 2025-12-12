Weight Gain Tips For Kids : बच्चा दुबला-पतला हो तो हर पैरेंट की चिंता बढ़ जाती है. लगता है कहीं खाना कम तो नहीं खा रहा, या फिर पोषण सही नहीं मिल रहा. कई बार बच्चे जितना खाते हैं, उतना शरीर में लग नहीं पाता, और कई बार उनकी एक्टिविटी इतनी ज्यादा होती है कि एनर्जी तुरंत खर्च हो जाती है. ऐसे में माता-पिता जल्दी-जल्दी कई नुस्खे आजमाने लगते हैं, लेकिन समझना जरूरी है कि बच्चे का वजन बढ़ाना एक धीरे-धीरे होने वाली प्रक्रिया है. इसमें सही खानपान, सही समय पर दिया गया खाना और थोड़ी-सी समझदारी बहुत मदद करती है. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि बच्चों का वजन क्यों नहीं बढ़ता और कैसे रोजमर्रा की डाइट में छोटे बदलाव करके उन्हें हेल्दी तरीके से मोटा किया जा सकता है.

बच्चा दुबला क्यों होता है? (Why children stay underweight)

अक्सर बच्चे का वजन नहीं बढ़ने की वजह उनकी फूड हैबिट होती है. जैसे बार-बार जंक फूड खाना, पौष्टिक चीजों से दूर भागना, या पूरा खाना न खाना. कई बार शरीर में आयरन, विटामिन डी या जिंक की कमी भी वजन बढ़ने में रुकावट बनती है. तेज मेटाबॉलिज्म वाले बच्चे खाते तो हैं, लेकिन वजन चढ़ता ही नहीं. कुछ बच्चों में लंबे समय से चल रही इंफेक्शन या पाचन संबंधी दिक्कतें भी इसका कारण बन सकती हैं.

दूध में क्या डालकर पीने से बच्चे का वजन बढ़ता है? (What to add to milk for weight gain)

दूध अपने आप में न्यूट्रिशन से भरपूर होता है, लेकिन उसमें कुछ चीजें मिलाने से उसका असर और बढ़ जाता है. जैसे बादाम, अखरोट, काजू का पाउडर, देसी घी की एक बूंद, छुआरा या फिर हल्का सा शहद. ये चीजें बच्चे के शरीर को हेल्दी फैट और प्रोटीन देती हैं, जिससे वजन नैचुरली बढ़ता है. रात में दूध देने से बच्चे की बॉडी को आराम और रिकवरी का समय मिलता है, जिससे न्यूट्रिएंट्स अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं.

कौन-से खाने से बच्चे का वजन जल्दी बढ़ता है? (Foods that help kids gain weight)

बच्चे के टिफिन और डाइट में ऐसी चीजें शामिल करें जो कैलोरी तो दें, लेकिन हेल्दी हों. जैसे पीनट बटर सैंडविच, केला, होल व्हीट पराठा + घी, दही, पनीर, खिचड़ी में देसी घी, फ्रूट योगर्ट बाउल, सूजी का हलवा, मूंग दाल चीला, एग, और बनाना शेक. दिन में छोटी–छोटी मिल्क बेस्ड ड्रिंक्स या स्नैक्स देना भी फायदेमंद रहता है. कोशिश करें कि हर खाने में प्रोटीन और हेल्दी फैट मौजूद हो.

बच्चे को मोटा करने के आसान घरेलू तरीके (Simple home routines to aid weight gain)

घर में रोजमर्रा की कुछ आदतें बच्चे के वजन पर बड़ा असर डालती हैं. जैसे खाना हमेशा शांति से खिलाना, स्क्रीन के सामने न खिलाना, और कोशिश करना कि बच्चा हर तीन घंटे में कुछ पौष्टिक खाए. रोज हल्की गतिविधि जैसे खेलना या साइकलिंग उसकी भूख बढ़ाती है. रात की नींद पूरी कराना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन नींद में ही अच्छे से काम करते हैं. सबसे जरूरी बात, बच्चे को मोटा करने की जल्दबाज़ी न करें, बल्कि उसे हेल्दी और खुश रखने की कोशिश करें.