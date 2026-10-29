चांद के नाम पर बच्चों के नाम, यहां देखें लिस्ट

अपने बच्चे का नाम रखना हर माता-पिता के लिए बेहद खास पल होता है. हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे का नाम एकदम यूनिक और खूबसूरत हो, साथ ही उस नाम का अर्थ भी प्यारा हो. ऐसे में अगर आप भी अपने नन्हे-मुन्ने के लिए किसी ऐसे ही नाम की तलाश कर रहे हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. यहां हम आपके लिए चांद के नाम पर कुछ यूनिक नामों की लिस्ट लेकर आए हैं. आइए एक नजर डालते हैं इनपर-

इहान (Ihan)

अगर आप अपने बच्चे के लिए छोटा और प्यारा नाम चाहते हैं, तो इहान एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. इहान का अर्थ पूर्ण चंद्र यानी पूर्णिमा का चांद होता है, साथ ही ये नाम सुनने में भी काफी अच्छा लगता है.

संस्कृत में मयंक का अर्थ चंद्रमा होता है. आप अपने बेटे को मयंक नाम दे सकते हैं.

अगर आप अपने बच्चे के लिए ऐसा नाम चाहते हैं, जो आम नामों से थोड़ा अलग हो, तो अयंक अच्छा ऑप्शन हो सकता है.

नक्श भी एक छोटा और मॉडर्न नाम है. आप अपने बेटे को नक्श कहकर बुला सकते हैं.

अगर आप अपनी बेटी के लिए कोई नाम ढूंढ रहे हैं, तो आध्रा बेहद यूनिक नाम हो सकता है. आध्रा का अर्थ होता है शांति का प्रतीक.

ऐमन भी बेहद प्यारा नाम है. इसरा अर्थ होता है चंद्रमा की सुंदरता.

आयला लड़कियों के लिए एक खूबसूरत और यूनिक नाम है. आयला का मतलब होता है चांदनी या चांद के चारों ओर दिखाई देने वाली रोशनी.

हाला भी एकदम छोटा और यूनिक नाम है. इसका अर्थ भी चांद के चारों ओर दिखाई देने वाली खूबसूरत रोशनी होता है.

सोनोमा एकदम हटकर नाम है. आप अपनी बेटी को सोनोमा नाम दे सकते हैं. सोनोमा का मतलब होता है चंद्रमा की घाटी.

इन सब से अलग आप अपनी बेटी को पावनी नाम दे सकते हैं. पावनी का अर्थ पवित्र या शुद्ध माना जाता है. ये नाम भी बाकी नामों की तरह ही एकदम हटकर और यूनिक है.

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