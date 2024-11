बाबा रामदेव ने बताया पंसारी की दुकान से ये 10 चीजें लाकर बना लें दंत मंजन, फिर दांतों का दर्द, पीलापन और पायरिया हमेशा के लिए हो जाएगा दूर

Dental Care: दांतों में दर्द, मुंह से बदबू आना ये बहुत ही आम समस्या हो गई है. ज्यादातर लोग दांत और मुंह (Oral Health) की बीमारी से परेशान रहते हैं. इस बीमारी को दूर करने के लिए वो कई दवाइयां भी खाते हैं मगर इतनी जल्दी असर नहीं पड़ता है. दांत के दर्द (tooth Pain) को दूर करने के लिए कुछ लोग घरेलू उपाय अपनाते हैं. जिससे दर्द से लेकर मुंह से बदबू आने तक की कई समस्याएं दूर हो जाती हैं. आज हम आपको ऐसे ही कुछ आयुर्वेदिक उपाय बताने वाले हैं जिससे आपके दांत का दर्द ठीक हो जाएगा और भी कई बीमारियां छूमंतर हो जाएंगी.

दांत दर्द इससे होगा दूर (Tooth Pain)

अगर आपको दांत दर्द की समस्या है तो इसके लिए फिटकरी रामबाण इलाज है. इसके लिए पहले एक बड़े कुल्हड़ में इसे डालकर गर्म करें. जिससे इसका पानी बन जाएगा. अब इस पानी को निकाल लें. अब इसमें सेंधा नमक, हरड, बहेड़ा, आंवला, बबूल की छाल, नीम की छाल, लौंग और थोड़ी सी हल्दी को कूटकर इस मिक्स्चर में मिला दें. इस मिक्सचर को थोड़ा सा हाथ पर लेकर इसे दांतों पर अच्छे से रगड़ें. थोड़ी देर रगड़ने के बाद कुल्ला कर लें. आपको बहुत जल्द ही दांत के दर्द में फर्क नजर आने लगेगा. दांत दर्द को दूर करने के लिए हींग और नींबू भी बहुत फायदेमंद है. इसके लिए नींबू का रस निकालकर उसमें हींग डाल दें. दोनों को मिक्स करके पेस्ट बना लें. अब इस पेस्ट को रुई से हल्के दांतों से दर्द वाली जगह पर लगाएं. इससे दर्द से बहुत जल्दी आराम मिलता है.



दांत को बनाता है सफेद (Whitening Teeth)

दांत को मजबूत और सफेद बनाना चाहते हैं तो उसके लिए नीम की टहनी की दातून का इस्तेमाल करें. इसमें एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं. जो दांतों को मजबूत बनाने के साथ कीटाणु से दूर रखते हैं. इसकी जगह आप लौंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. आप लौंग या लौंग का तेल भी मसूड़ों पर लगा सकते हैं.



दांतों का इंफेक्शन होता है कम (Teeth Infection)

अगर आपको दांतों में इंफेक्शन या सूजन आ गई है तो उसके लिए सबसे बेस्ट उपाय हल्दी और नमक हैं. इन दोनों को मिलाकर एक पेस्ट बना लें. अब मसूड़ों पर इस पेस्ट से हल्के से मालिश करें. हल्दी में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं जो सूजन के साथ इंफेक्शन को कम करने में मदद करते हैं. इंफेक्शन के लिए आप त्रिफला पाउडर को पानी में मिलाकर इससे कुल्ला कर सकते हैं. इससे मसूड़े और दांत दोनों ही मजबूत होते हैं. इंफेक्शन को कम करने के लिए नमक के पानी के कुल्ले भी बहुत फायदेमंद है. हल्के गर्म पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर गरारे करें. इससे इंफेक्शन की वजह से होने वाली सूजन से तुरंत राहत मिलती है.



दांत दर्द से कैसे बचें (Tips To Avoid Pain)

अगर आपको आए दिन दांत में दर्द की समस्या रहती है तो उसके लिए आपको अपने लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करने की भी जरुरत हो. अगर आप मीठे के शौकीन हैं तो थोड़ा मीठा खाना कम कर दें. मीठा खाने से दांतों में सेंसिटिविटी बहुत बढ़ जाती है. साथ ही उन फूड्स को खाने से बचें जिनमें एसिड इनेमल होता है. ये भी दांत के दर्द को बढ़ा सकता है.



सही तरीके से करें ब्रश (Right way of Brush)

दांत को स्वस्थ रखने के लिए सबसे जरुरी चीज जो है वो सही तरीके से ब्रश करना है. अगर आप रोजाना दो बार सही तरीके से ब्रश नहीं करते हैं तो दांत बहुत जल्दी खराब होते हैं. ऐसे में दांतों पर रोटेट करते हुए ब्रश करें. ताकि सारी गंदगी मुंह से बाहर निकल जाए. साथ ही अगर दांतों में खाना फंसा है तो वो भी निकल जाए. इससे कैविटी की समस्या नहीं होती है और दांत मजबूत बने रहते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.