बच्चों का भविष्य बनाना है तो उनको जरूर सिखाएं ये बातें, जानिए क्या कहते हैं विकास दिव्यकीर्ति

Parenting Tips: बच्चे (kids)हर घर की जान होते हैं. हर मां बाप चाहते हैं कि उनके बच्चों का बचपन खुशहाल हो और आगे जाकर उसका सुनहरा भविष्य बने. लेकिन अक्सर मां बाप पेरेंटिंग ( Parenting tips)करते हुए परेशान हो जाते हैं और उनकी शिकायत यही रहती है कि बच्चे बात नहीं मानते. कई मां बाप तो गुस्से में बच्चे पर हाथ भी उठा लेते हैं. बच्चे मन के कोमल होते हैं, उनको अगर प्यार और अपनेपन से सही सीख दी जाए तो उनका बचपन भी अच्छा रहेगा और वो सुनहरे भविष्य की बुनियाद भी रख सकेंगे. ऐसे में हर मां बाप को अपने बच्चे को कुछ खास बातों की सीख जरूर देनी चाहिए. चलिए जानते हैं कि पेरेंट्स को अपने बच्चे को क्या जरूरी सीख देनी चाहिए.

सीताफल की चाय इन लोगों के लिए रामबाण इलाज, जरूर पिएं



विकास दिव्यकीर्ति ने बताया अपने बच्चे को क्या सिखाएं मां बाप what vikas divyakirti said to parents to teach their kids



मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर विकास दिव्यकीर्ति बच्चों से लेकर बड़ों तक को शानदार सलाह देते हैं. जीवन को लेकर उनका रवैया बहुत ही साफ है और वो अपनी बातों से बच्चों से लेकर बड़ों तक को मोटिवेट कर देते हैं.आपको बता दें कि विकास पहले सिविल सर्वेंट थे और बाद में यूपीएससी कोचिंग का संस्थान खोलकर वो हजारों बच्चों को अपने सपने पूरे करने में मदद कर रहे हैं. विकास ने पेरेंटिंग को लेकर कुछ खास बातें की हैं. उनका कहना है कि मां बाप को अपने बच्चों को कुछ खास बातें जरूर सिखानी चाहिए.

इनमें सबसे पहली बात है दूसरों का सम्मान करना. दरअसल कई बार बच्चा लाड़ प्यार में इतना बेफिक्र हो जाता है कि दूसरों का सम्मान नहीं करता. ऐसे में बच्चे का भविष्य आगे जाकर समाज में खराब हो सकता है. ऐसे में मां बाप बच्चे को दूसरों का सम्मान करना सिखाना चाहिए. बच्चा बड़ों का सम्मान करे और बराबर के लोगों को सही आदर दे. ये बात हर बच्चे के भविष्य के लिए काफी मायने रखती है.

मां बाप को अपने बच्चे को प्यार से बात करना जरूर सिखाना चाहिए. बच्चा अक्सर छोटी छोटी बात पर चिढ़ जाता है, जिद करता है और फिर बिगड़ने लगता है. घर में तो ये रवैया चल जाता है लेकिन बाहर की दुनिया में ऐसा रवैया नहीं चल पाता. इसलिए मां बाप को चाहिए कि बच्चे को प्यार से बात करना सिखाएं और उसे प्यार की भाषा का महत्व जरूर समझाएं. ऐसा करने पर वो समाज में दोस्त और परिचित बना पाने में कामयाब होगा.

बच्चे को हार का सामना करना और उसे स्वीकार करना भी आना चाहिए. ये उसके भविष्य के लिए जरूरी है क्योंकि आगे जाकर हर व्यक्ति के जीवन में हार जीत आती जाती रहती है. अगर वो हार को स्वीकार नहीं कर पाएगा तो टूट सकता है. इसलिए मां बाप बच्चे को सिखाएं कि हार जीत लगी रहती है, मेहनत करना जरूरी है.

बच्चे को शेयरिंग और केयरिंग करना जरूर सिखाएं. अक्सर बच्चे खेल खेल में दूसरे बच्चे को अपना खिलौना नहीं देते. यही बात आगे जाकर उसकी आदत बन जाती है. बच्चा शेयर और केयर करना सीखेगा, तभी समाज में उसे अच्छे लोग मिल सकेंगे. वो दूसरों की मदद करेगा, तभी लोग उसकी मदद के लिए सामने आएंगे.

अगर बच्चा आपसे कोई चीज छिपा रहा है तो इसमें बच्चे की नहीं आपकी गलती है. दरअसल बच्चा गलती तब छुपाता है जब उसे मार खाने का डर होता है. कुछ मां बाप बच्चे पर हाथ उठाने में झिझकते नहीं है. ऐसे में बच्चा मार के डर से गलती छुपाता है और झूठ बोलता है. ऐसे में बच्चा बार बार झूठ बोलता है और झूठ बोलना उसकी आदत बन जाता है. ये उसके भविष्य के लिए काफी खतरनाक है. बच्चे को समझाएं कि गलती होने पर अपनी गलती बतानी चाहिए. बच्चे को मारने की बजाय उसे प्यार से समझाएं, इस तरह बच्चे की उनके साथ बॉन्डिंग बनेगी और वो गलती छिपाने की कोशिश नहीं करेगा.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.