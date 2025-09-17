कोलेजन बढ़ाती हैं ये जड़ी-बूटी, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया किसे खाने से कैसा होगा असर

Herbs that boost collagen: कोलेजन हमारी बॉडी में बनने वाला एक जरूरी प्रोटीन है. यह त्वचा को लचीला, मुलायम और जवान बनाए रखने में मदद करता है. हालांकि, जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, बॉडी में कोलेजन की मात्रा कम होने लगती है. इसके अलावा तनाव, गलत खानपान और अनहेल्दी लाइफस्टाइल का असर भी कोलेजन प्रोडक्शन पर पड़ता है. इससे स्किन पर एजिंग के लक्षण जैसे झुर्रियां और फाइन लाइंस बढ़ने लगते हैं, त्वचा अपना ग्लो खो देती है और डल बेजान नजर आने लगती है. हालांकि, एक अच्छी बात यह है कि कुछ खास चीजों का सेवन नेचुरल तरीके से कोलेजन को बूस्ट करने में भी असर दिखा सकता है. खासकर आयुर्वेद में कई ऐसी जड़ी-बूटियां बताई गई हैं, जो कोलेजन उत्पादन बढ़ाने और उसे सुरक्षित रखने में मदद करती हैं. एमडी (आयुर्वेद) डॉक्टर मनीषा मिश्रा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने 5 ऐसी ही चीजों के बारे में बताया है.

फिटकरी से दांतों का पीलापन कैसे साफ करें? आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताए ओरल हेल्थ के लिए Alum के फायदे

कोलेजन बढ़ाती हैं ये जड़ी-बूटी

लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है गोटूकोला का. डॉक्टर मनीषा बताती हैं, गोटूकोला त्वचा और टिश्यू की मरम्मत के लिए बहुत फायदेमंद है. यह खासकर टाइप 1 और टाइप 3 कोलेजन को बढ़ाने में मदद करता है. इससे घाव जल्दी भरते हैं और टिश्यू तेजी से रीजेनरेट होते हैं.

आंवला विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है. वहीं, विटामिन C, कोलेजन उत्पादन को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है. नियमित रूप से आंवला खाने से त्वचा हेल्दी रहती है और समय से पहले बुढ़ापे के लक्षण कम दिखाई देते हैं.

मुलेठी न सिर्फ गले और पाचन के लिए अच्छी है बल्कि यह घाव भरने और टिश्यू को ठीक करने में भी मदद करती है. साथ ही यह शरीर में पहले से मौजूद कोलेजन को बनाए रखने में सहायक होती है.

आयुर्वेदिक डॉक्टर बताती हैं, अश्वगंधा तनाव और कॉर्टिसोल (स्ट्रेस हार्मोन) को कम करती है. कॉर्टिसोल का स्तर बढ़ने पर कोलेजन डैमेज हो सकता है. ऐसे में अश्वगंधा का सेवन भी अप्रत्यक्ष रूप से कोलेजन को सुरक्षित रखने और इस तरह त्वचा को जवान बनाए रखने में असर दिखा सकता है.

शतावरी त्वचा को पोषण देती है और उसकी इलास्टिसिटी यानी लचक को बनाए रखने में मदद करती है. डॉक्टर मनीषा के मुताबिक, शतावरी भी कोलेजन स्तर को बढ़ाकर त्वचा को टाइट और हेल्दी बनाती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.



