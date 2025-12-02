क्या शलजम और मूली के पत्ते खा सकते हैं? डाइटिशियन ने बताया मूली-शलजम के पत्ते खाने से क्या होता है

Can you eat radishes leaves: सर्दियां आते ही बाजार में ताजी हरी सब्जियों की भरमार दिखने लगती है. इन्हीं सब्जियों में से एक हैं मूली और शलजम. ठंड के मौसम में लोग बड़े चाव के साथ इन्हें खाते हैं. हालांकि, ज्यादातर लोग मूली और शलजम के पत्तों को फेंक देते हैं. अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं, तो ये आर्टिकल आप ही के लिए है. बता दें कि मूली और शलजम की तरह ही इनके पत्ते भी बेहद पौष्टिक होते हैं और शरीर को कई तरह के फायदे पहुंचाते हैं. डाइटीशियन श्रेया गोयल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर कर मूली-शलजम के पत्तों के कुछ ऐसे ही फायदे बताए हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में, साथ ही जानेंगे इन पत्तों को खाने का तरीका-

मूली के पत्ते खाने से क्या फायदे होते हैं?

डाइटीशियन बताती हैं, मूली के पत्तों में आयरन, विटामिन A, विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं. ये पोषक तत्व शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं. खासकर सर्दियों में जब सर्दी-जुकाम जल्दी हो जाता है, मूली के पत्तों का सेवन आपको बीमारियों से बचा सकता है. इसमें मौजूद आयरन खून की कमी दूर करने में भी अहम भूमिका निभाता है.

मूली और शलजम के पत्तों में फाइबर की अच्छी मात्रा होती है. फाइबर पाचन को ठीक रखता है, कब्ज से राहत देता है और पेट को साफ रखने में मदद करता है. जिन लोगों को गैस या पेट फूलने की समस्या रहती है, उनके लिए भी ये पत्ते बहुत उपयोगी हैं.

एंटीऑक्सीडेंट्स और पोटैशियम की मौजूदगी के चलते ये पत्तों दिल के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं. ये शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करते हैं और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखते हैं.

मूली और शलजम के पत्तों में मौजूद विटामिन A और C त्वचा में नमी बनाए रखते हैं, झुर्रियों को कम करते हैं और बालों को मजबूत बनाते हैं. इनके नियमित सेवन से चेहरे पर नेचुरल ग्लो आता है.

श्रेया गोयल के अनुसार, मूली के पत्तों से स्वादिष्ट साग बनाया जा सकता है. आप इन्हें दाल में डालकर या परांठा बनाकर भी खा सकते हैं.

