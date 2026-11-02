अपराजिता के फूलों से घर पर कैसे बनाएं नेचुरल फेस जेल मास्क? जानें बनाने और लगाने का तरीका

दिवाली पर हर कोई चाहता है कि उसका चेहरा भी त्योहार की रौनक की तरह चमकता नजर आए. इस खास मौके पर नए कपड़े, गहने और सजावट के साथ स्किन का ख्याल रखना भी जरूरी हो जाता है. लेकिन घर की साफ-सफाई, खरीदारी और पूजा की तैयारियों के बीच पार्लर जाने का समय निकालना हर किसी के लिए आसान नहीं होता है. ऐसे में कई लोग घर पर मौजूद चीजों से फेस पैक और जेल मास्क तैयार करना पसंद करते हैं. अगर आप भी दिवाली से पहले अपनी स्किन केयर के लिए कुछ नया आजमाना चाहती हैं तो अलसी के बीज और अपराजिता के फूलों से बना होममेड जेल मास्क एक विकल्प हो सकता है. इसे बनाने के लिए ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ती. हालांकि, इससे चेहरे पर ग्लो या कसावट आने की गारंटी नहीं है. इस्तेमाल से पहले पैच टेस्ट जरूर करें.

जेल मास्क बनाने के लिए चाहिए ये चीजें

घर पर अपराजिता के फूलों से फेस जेल मास्क बनाना काफी आसान है. इसके लिए सबसे पहले 2 बड़े चम्मच अलसी के बीज, 6 से 8 ताजे या सूखे अपराजिता के फूल और 1 से 1.5 कप पानी लें. अब एक पैन में पानी, अलसी के बीज और अपराजिता के फूल डालकर कुछ देर उबालें. जब मिश्रण गाढ़ा होकर जेल जैसा बनने लगे तो गैस बंद कर दें. इसे ठंडा होने के बाद छान लें. अब इसमें 1 छोटा चम्मच एलोवेरा जेल और गुलाब जल की कुछ बूंदें मिलाकर अच्छी तरह फेंट लें. आपका फेस जेल मास्क तैयार है. इसे साफ चेहरे पर लगाएं और कुछ देर बाद पानी से धो लें. इस्तेमाल से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। जलन या खुजली होने पर तुरंत धो दें.

अलसी और अपराजिता से ऐसे तैयार करें जेल

एक्सपर्ट ने बताया कि सबसे पहले एक पैन में पानी डालें. इसमें अलसी के बीज और अपराजिता के फूल मिलाकर मध्यम आंच पर करीब 7 से 8 मिनट तक उबालें. जब पानी थोड़ा गाढ़ा और जेल जैसा होने लगे तो गैस बंद कर दें. अब सभी सामान को हल्का गुनगुना रहते ही साफ सूती कपड़े या बारीक छन्नी से छान लें. ऐसा करने से अलसी के बीज अलग करना आासान रहता है. तैयार जेल में एक छोटा चम्मचच एलोवेरा जेल और गुलाब जल की कूछ बूंदें मिलााकर अच्छी तरह फेंट लें.

चेहरे पर कैसे लगाएं

सबसे पहले चेहरे को अच्छी तरह साफ कर लें. अब तैयार जेल को उंगलियों या सााफ ब्रश की मदद से चेहरे और गर्दन पर लगाएं. इसे करीब 10 से 15 मिनट तक लगा रहने दें और फििर सामान्य पानी से धो लें. इसके बाद अपनीी स्किन के अनुसार मॉइश्चराइजर लगाा सकती हैं.

ये भी पढ़ें- Homemade Lipstick: चुकंदर से घर पर लिपस्टिक कैसे बनाएं? जानिए लिपस्टिक बनाने का आसान तरीका, होंठ रहेंगे गुलाबी और मुलायम

इस्तेमाल से पहले इन बातों का रखें ध्यान

साथ ही, घरेलू चीजें होने का मतलब यह नहीं है कि वे हर तरह की त्वचा के लिए सूरक्षित होंगी. पहली बार इस्तेमाल करने से पहले हाथ के छोटे हिस्से पर पैच टेस्ट जरूर करें. जलन, खुजली या लालिमा होने पर इसेे चेहरे पर न लगाएं. आंखों के आसपास लगाने से बचें. घर पर तैयाार इस जेल में प्रिजर्वेटिव नहीं होते, इसलिए इसे ताजा बनाकर इस्तेमाल करना बेेहतर है. इसे लंबे समय तक स्टोर न करें.

ये भी पढ़ें- बगल का कालापन कैसे दूर करें? अंडरआर्म्स की गंदगी और टैनिंग हटाने का आसान तरीका