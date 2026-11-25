आजकल बालों का झड़ना और उनकी धीमी ग्रोथ कई लोगों की परेशानी बन गई है. ऐसे में लोग महंगे हेयर सीरम, तेल और तरह-तरह के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि बालों की देखभाल के लिए कुछ आसान एक्सरसाइज भी की जा सकती हैं. इंस्टाग्राम पर prachiheals_ नाम के पेज पर शेयर किए गए एक वीडियो में बालों की जड़ों की देखभाल के लिए तीन तरीके बताए गए हैं. इनमें बैक कॉम्बिंग, हल्के हाथों से बालों को खींचना और सर्वांगासन शामिल हैं. आइए जानते हैं इन तीनों तरीकों को करने का तरीका और इनसे जुड़ी जरूरी बातें.

क्या है बैक कॉम्बिंग

वीडियो में पहला तरीका बैक कॉम्बिंग का बताया गया है. इसके लिए आपको आगे की ओर झुकना है और गर्दन के पीछे यानी बालों की जड़ों से कंघी को आगे की तरफ लाना है. इस प्रक्रिया को करीब 2 से 3 मिनट तक करने की सलाह दी गई है. दावा है कि इससे स्कैल्प को हल्की उत्तेजना मिलती है. हालांकि, कंघी को जोर से न रगड़ें, वरना बाल टूट सकते हैं.

उंगलियों से हल्के हाथों से करें मसाज

बता दें कि दूसरे तरीके में अपनी उंगलियों को बालों के बीच जड़ों के पास ले जाएं. अब बालों को हल्के हाथों से पकड़कर धीरे-धीरे हिलााएं. ध्यान रखें कि बाालों को जोर से न खींचें. ऐसा करने से स्कैल्प को हल्की मसाज मिल सकती है. बालों को खींचने से उनके झड़ने का खतरा भी हो सकता है, इसलिए सावधानी जरूरी है.

सिर की तरफ ब्लड सर्कुलेशन के लिए योग

वीडियो में तीसरा तरीका सर्वांगासन बताया गया है. यह योग का एक उल्टा आसन है, जिसमें शरीर का वजन कंधों पर रहता है और पैर ऊपर की तरफ होते हैं. वीडियो में बतााया गया है कि इस आासन से सिर की तरफ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है. हालांकि, यह साबित नहीं है कि इससे बालों की ग्रोथ बढ़ती है. गर्दन की परेशानी, हाई ब्लड प्रेशर या अन्य स्वास्थ्य समस्याओं में इसे बिना एक्सपर्ट की सलाह के न करें.

क्या इन एक्सरसाइज से सच में बढ़ते हैं बाल

इन तरीकों को बालों की ग्रोथ का पक्का उपाय नहीं माना जा सकता. अभी इस बात के पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण नहीं हैं कि बैक कॉम्बिंग, हेयर पुलिंग या सर्वांगासन से बाल तेजी से बढ़ते हैं. बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए संतुलित खाानपान, पर्याप्त प्रोटीन, नींद और स्कैल्प की सही देखभाल जरूरी है. अगर अचानक बाल झड़ने लगें, जगह-जगह से बाल गाायब हों या हेयर फॉल लगातार बढ़ रहा हो, तो त्वचा विशेषज्ञ से सलाह लें.

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(Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.)