Anti Ageing Skin Care: 40 के बाद त्वचा के लिए ये 2 विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट है जरूरी, अभी नहीं दिया ध्यान तो तेजी आने लगेगा बुढ़ापा

Anti Ageing Skin Care Tips: बढ़ती उम्र के साथ त्वचा में कई बदलाव आते हैं. 40 की उम्र के बाद त्वचा की चमक कम होने लगती है, झुर्रियां और दाग-धब्बे दिखाई देने लगते हैं. बढ़ती उम्र में त्वचा के डल होने का मुख्य कारण खानपान के साथ-साथ लाइफस्टाइल में बदलाव आदि. ऐसे में त्वचा की देखभाल करना और सही विटामिन लेना बहुत जरूरी है. हालांकि, बाजार में एंटी-एजिंग और स्किन केयर के लिए कई तरह के उत्पाद और सप्लीमेंट उपलब्ध हैं. इनमें से एक CoQ10 बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है, जिसे कोएंजाइम Q10 भी कहा जाता है. यह एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, जो हमारे शरीर में एनर्जी और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने में मदद करता है. इसके अलावा त्वचा के लिए विटामिन सी और विटामिन ई भी बहुत जरूरी है. चलिए आपको बताते हैं CoQ10, विटामिन सी और विटामिन ई का त्वचा से क्या संबंध है.

विटामिन सी

विटामिन सी त्वचा की चमक बढ़ाने में मददगार होता है. विटामिन सी एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, जो त्वचा को फ्री रेडिकल्स से बचाता है और कोलेजन के उत्पादन में मदद करता है. यह त्वचा की चमक को बनाए रखने में मदद करता है. विटामिन सी कमी को पूरा करने के लिए संतरा, नींबू, अमरूद, स्ट्रॉबेरी और ब्रोकोली जैसे फलों और सब्जियों का सेवन कर सकते हैं. इनकी मदद से शरीर को विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिलेगा और त्वचा की चमक बरकरार रहेगी.

जिस तरह विटामिन सी है उसी तरह से विटामिन ई है. विटामिन ई त्वचा को नमी प्रदान करने में मददगार होता है. इससे झुर्रियों कम होती है त्वचा स्वस्थ और चमकदार रहती है. विटामिन ई की पूर्ति के लिए बादाम, पीनट बटर और पालक जैसे फूड्स का सेवन किया जा सकता है. ये विटामिन ई से भरपूर होते हैं.

CoQ10 हमारे शरीर में पाया जाने वाला एक प्राकृतिक मिश्रण है, जो शरीर की हर कोशिका में होता है. यह एनर्जी उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और शरीर को मुक्त कणों से बचाने में मदद करता है, क्योंकि यह मुक्त कण शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं.

CoQ10 शरीर में एनर्जी उत्पादन में मदद करता है, जो हमारे शरीर की कोशिकाओं के विकास और रखरखाव के लिए आवश्यक है. CoQ10 त्वचा की सेहत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है. यह त्वचा की कोशिकाओं के विकास में मदद करता है और उन्हें मुक्त कणों से बचाता है, जिससे त्वचा की झुर्रियां और बारीक रेखाएं कम हो सकती हैं.

