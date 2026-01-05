विज्ञापन

Winter Skin Care: रसोई में रखी ये 2 चीजें सर्दी में देगी शानदार चमक, बस इस तरह करें इस्तेमाल

Winter Skin Care: सर्दियों में त्वचा की देखभाल करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ठंडी हवा और गर्म उपकरण त्वचा को शुष्क और डल बना सकते हैं.

स्किन केयर
Winter Skin Care: सर्दी का असर हमारी त्वचा पर बड़े अजीब तरीके से दिखता है. एक दिन त्वचा ठीक रहती है, अगले दिन रूखी, बेजान, खींची हुई और नमी के लिए तरसती हुई नजर आती है. हालांकि, बाजार में तुरंत चमक देने वाली कई तरह की क्रीम मौजूद हैं, लेकिन ऐसा करना नेचुरल तरीका तो नहीं है, क्योंकि इन क्रीम का असर भी कुछ समय के लिए ही होता है. दरअसल, सर्दियों में त्वचा की देखभाल करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ठंडी हवा और गर्म उपकरण त्वचा को शुष्क और डल बना सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि आपकी रसोई में ही दो ऐसे तत्व हैं जो आपकी त्वचा को चमकदार बना सकते हैं? चलिए आपको बताते हैं किन दो चीजों से त्वचा को चमकदार और मुलायम बनाया जा सकता है.

दरअसल, सर्दियों में त्वचा को पोषण देना एक्सफोलिएशन या एक्टिव इंग्रीडिएंट्स से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है. सर्दियों में त्वचा की चमक बढ़ाने के लिए जोर से स्क्रब करना जरूरी नहीं है, बल्कि त्वचा को उन पोषक तत्वों से पोषण देना जरूरी है जिनकी उसे कमी है. ऐसे में त्वचा को जरूरी पोषण देने के लिए शहद और मलाई बहुत अधिक लाभकारी होते हैं.

शहद 

शहद त्वचा के लिए नेचुरल मॉइस्चराइजर का काम करता है. शहद एक प्राकृतिक ह्यूमेक्टेंट है, जो त्वचा को नमी प्रदान करता है और इसे सूखा होने से बचाता है. यह त्वचा को नरम और चमकदार बनाता है और इसे शांत भी रखता है.

मलाई

मलाई एक नेचुरल पौष्टिक तत्व है, जो त्वचा को गहराई से मॉइस्चराइज करती है और इसे शुष्क होने से बचाता है. मलाई प्राकृतिक वसा, विटामिन और लैक्टिक एसिड से भरपूर होती है. यह त्वचा को गहराई से नमी प्रदान करती है, खुरदरी त्वचा को मुलायम बनाती है.

शहद और मलाई का उपयोग कैसे करें?

शहद और मलाई का उपयोग करना बहुत आसान है. बस 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच मलाई को मिलाकर अपने चेहरे पर लगाएं. इसे 15-20 मिनट तक रखें, फिर गुनगुने पानी से धो लें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

