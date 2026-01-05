विज्ञापन

घर पर ही रोज करें लें 20 मिनट का ये एक्सरसाइज रूटीन फॉलो, विसरल फैट तेजी से होने लगेगा कम

Visceral Fat Burning Exercise: पेट की चर्बी कम करना एक चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन सही तरह के व्यायाम से विसेरल फैट कम करने में मदद मिलती है.

पेट की जिद्दी चर्बी घटाने के लिए एक्सरसाइज
Visceral Fat Burning Exercise Routine: अनहेल्दी लाइफस्टाइल और खराब खानपान के चलते पेट में चर्बी बढ़ने के साथ-साथ शरीर के अन्य अंगों पर फैट जमा होना आम समस्या बन चुकी है. शरीर के अंदर के अंगों के आसपास जमा फैट को विसेरल फैट कहते हैं. यह दिखाई नहीं देती, लेकिन चुपचाप शुगर, हार्ट रोग और फैटी लिवर का खतरा बढ़ा सकती है. हालांकि, पेट की चर्बी कम करना एक चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन सही तरह के व्यायाम से विसेरल फैट कम करने में मदद मिलती है. लंबे और धीमे व्यायामों की तुलना में छोटे-छोटे एक्सरसाइज रूटीन हार्ट और मांसपेशियों के लिए प्रभावी होते हैं. अगर, आप भी पेट की चर्बी और शरीर के अंदर के फैट को कम करना चाहते हैं तो रोजाना 20 मिनट का एक्सरसाइज रूटीन घर पर फॉलो करना शुरू कर दें. इससे शरीर भी एक्टिव रहेगा और बीमारियों से भी बचाव होगा. चलिए आपको बताते हैं 20 मिनट में पेट की चर्बी कम करने का घरेलू एक्सरसाइज रूटीन.

पहले 5 मिनट- कोर और फेफड़ों को एक्टिव करें

ऐसे मूवमेंट से शुरू करें जो धीरे-धीरे हार्ट गति को बढ़ाएं और कोर को तैयार करें. यह कदम चोट के खतरे को कम करता है और बाद में फैट के उपयोग को बेहतर बनाता है.

- एक जगह पर मार्चिंग करें और घुटनों को ऊंचा उठाएं.

- खड़े होकर टॉर्सो ट्विस्ट करें और कमर से घुमाएं.

- धीमी जंपिंग जैक या स्टेप जैक करें.

अगले 5 मिनट- कम प्रभाव वाला कार्डियो फ्लो

- 2 मिनट के लिए तेज गति से एक ही जगह पर जॉगिंग करें या तेज गति से चलें.

- 90 सेकंड के लिए बारी-बारी से आगे की ओर लंज करें. अल्टरनेटिंग फॉरवर्ड लंग्स करें.

- 90 सेकंड के लिए साइड स्टेप्स और आर्म स्विंग्स के साथ समाप्त करें.

अगले 5 मिनट- कम समय में अधिक एनर्जी

- 20 सेकंड के लिए तेजी से स्क्वाट्स करें, फिर 20 सेकंड आराम करें.

- 20 सेकंड के लिए माउंटेन क्लिम्बर्स करें, फिर 20 सेकंड आराम करें.

- यह प्रक्रिया 4 बार दोहराएं.

अगले 5 मिनट: कोर-फोकस्ड स्ट्रेंथ वर्क

- फोरआर्म प्लैंक होल्ड करें 30 सेकंड के लिए, फिर 15 सेकंड आराम करें.

- स्लो बाइसिकल क्रंचेज करें 60 सेकंड के लिए,

- स्टैंडिंग नी-टू-एल्बो क्रंचेस करें 60 सेकंड के लिए.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

