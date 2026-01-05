विज्ञापन

Sleep Quality: अच्छी नींद के लिए इस 1 चीज को खाना कर दें शुरू, नींद क्वालिटी हो जाएगी बेहतर

Improve Sleeping: खाने में जई यानी ओट्स को शामिल करने से अच्छी नींद लेने में मदद मिल सकती है. ओट्स फाइबर, प्रोटीन और पोषक तत्वों से भरपूर एक पौष्टिक अनाज है.​​​​​​​

अच्छी नींद के लिए क्या करें?
Improve Sleeping: आज के समय में खानपान से लेकर लाइफस्टाइल में बहुत बदलाव हो गया है, जिसके चलते नींद की कमी कई लोगों में एक आम समस्या बन गई है. नींद की कमी से कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. अच्छी नींद के लिए लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव और सही खानपान बहुत जरूरी है. हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक, खाने में जई यानी ओट्स को शामिल करने से अच्छी नींद लेने में मदद मिल सकती है. ओट्स फाइबर, प्रोटीन और पोषक तत्वों से भरपूर एक पौष्टिक अनाज है. इसका इस्तेमाल दलिया, कुकीज और ग्रेनोला के रूप में किया जाता है. यह सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है और पाचन, वजन घटाने और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मददगार भी है.

ओट्स के फायदे

जई एक मिश्रित कार्बोहाइड्रेट है, जो ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है. जॉन्स हॉपकिंस के एक अध्ययन से पता चलता है कि सोने से पहले जई खाना अच्छा होता है, क्योंकि यह कार्बोहाइड्रेट है, जिसे पचने में ज्यादा समय नहीं लगता. विटामिन और खनिजों से भरपूर जई भूख को कंट्रोल करने में भी कारगर है. जई खाने से शरीर में कैलोरी की मात्रा कम होती है. यह प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, पोटैशियम और नियासिन जैसे कई पोषक तत्व प्रदान करता है. जई में विटामिन ए, बी12 और डी भी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं. रात के खाने में जई खाना पाचन क्रिया को सुगम बनाने और कई पाचन संबंधी समस्याओं से बचाव के लिए अच्छा है.

वजन कम करने में असरदार

ओट्स के साथ पकी हुई सब्जियां खाने से वजन कम करने में मदद मिल सकती है. सब्जियों में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है. आप सब्जियों को पकाकर, उन पर थोड़ा नमक और काली मिर्च पाउडर छिड़ककर, ओट्स के साथ या बिना ओट्स के खा सकते हैं. यह सेहतमंद और स्वादिष्ट होता है. रात के खाने में स्मूदी के रूप में ओट्स का सेवन भी वजन कम करने में सहायक हो सकता है.

इम्यूनिटी और पाचन बूस्ट

जई में बीटा-ग्लूकन फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जो प्रतिरक्षा कोशिकाओं को एक्टिव करता है और आंतों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है. जई में पॉलीफेनॉल जैसे एंटीऑक्सीडेंट, आवश्यक खनिज यानी जिंक और सेलेनियम और अमीनो एसिड होते हैं, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं. इसके साथ इसमें मौजूद फाइबर पाचन को बेहतर बनाता है.

