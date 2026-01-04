हेयरफॉल से हो गए हैं तंग? खाली पेट पीना शुरू कर दें ये ड्रिंक, योग गुरु ने बताया दूसरे दिन से ही मिलने लगेगा रिजल्ट

Hairfall Home Remedy by Yog Guru Kailash Bishnoi: आजकल की तनाव और स्ट्रेस भरी जिंदगी में अधिकतर लोग अपने बालों की समस्या से परेशान हैं. इसमें सबसे ज्यादा तंग करने वाली परेशानी है- बालों का झड़ना यानी हेयरफॉल. इससे बचने के लिए कई लोग बाजार में मिलने वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनसे मनचाहा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है. इसके अलावा केमिकल युक्त होने के कारण साइड इफेक्ट होने का खतरा भी बना रहता है. ऐसी स्थिति में कुछ घरेलू उपचार ही बहुत लाभदायक साबित होते हैं. अगर आप भी अपने बालों के झड़ने से काफी ज्यादा परेशान हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. आज हम आपको ऐसी हेल्दी ड्रिंक के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे हेयरफॉल तो कम होगा ही, साथ में चेहरा भी ग्लो करने लगेगा. यह जानकारी योग गुरु कैलाश बिश्नोई ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से वीडियो शेयर कर दी है और उनका दावा है कि इसका रिजल्ट दूसरे दिन से ही दिखना शुरू हो जाता है.

हेल्दी ड्रिंक के लिए जरूरी सामग्री

सेब

अनार

चुकंदर

गाजर

आंवला

हेयरफॉल रोकने वाली इस ड्रिंक को बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है. इसके लिए आप सभी चीजों को लें और मिक्सी में पीस लें. इससे आपका एक जूस बनकर तैयार हो जाएगा. अब इस जूस को रोजाना सुबह उठकर खाली पेट पिएं. ध्यान रहे कि इस ड्रिंक को आपको छानना नहीं है. इसके अलावा जूस बनाने वाली सामग्री की मात्रा भी आप अपने अनुसार तय कर सकते हैं.

योग गुरु बताते हैं इस ड्रिंक के सेवन से बालों का झड़ना कम हो जाएगा और बाल स्ट्रॉन्ग भी होंगे. साथ ही इस ड्रिंक में विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो बालों की हेल्दी बनाए रखते हैं. इसके अलावा शरीर से टॉक्सिन्स निकाल, यह ड्रिंक त्वचा को निखारने का भी काम करती है. फेस का नेचुरल ग्लो बढ़ाने के लिए भी आप इस ड्रिंक का नियमित रूप से सेवन कर सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.