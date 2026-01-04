Tips and Tricks: सर्दियों में कर रहे हैं बाइक और ऑटो से सफर? अपनाएं ये 4 स्मार्ट ट्रिक्स, नहीं लगेगी ठंड

Tips and Tricks: सर्दियों ने पूरी तरह दस्तक देदी है और दिन ब दिन ठंड बढ़ती जा रही है. ऐसे में जो लोग ऑटो और बाइक से सफर करते हैं, उनके लिए यह समय किसी चुनौती से कम नहीं है. ठंडी हवा शरीर को तो कंपा ही देती हैं, साथ में सेहत के लिए भी काफी हानिकारक होती हैं. कई बार इन्हीं ठंडी हवाओं के कारण काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है. अगर आप भी रोजाना मोटरसाइकिल और ऑटो से ऑफिस या कॉलेज जाते हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. आज हम आपको कुछ ऐसी स्मार्ट ट्रिक्स बताने जा रहे हैं जिन्हें अपनाकर आप ठंड से बच सकते हैं. साथ ही आपका शरीर भी गर्म रहेगा.

बाइक-ऑटो से सफर करते हुए ठंड से बचने का सबसे प्रभावी तरीका है- लेयरिंग में कपड़े पहनना. ऐसे में आप सबसे पहले एक थर्मल इनर पहनें, उसके ऊपर शर्ट/टी-शर्ट, फिर स्वेटर/हुडी और सबसे ऊपर विंडप्रूफ जैकेट पहन लें. इससे आपका शरीर सर्द हवाओं से बच जाएगा और ठंड भी नहीं लगेगी. साथ ही शरीर भी गर्म रहेगा.

सर्दियों में अगर आपको बाइक चलानी पड़ती है तो आप विंडप्रूफ जैकेट और दस्ताने जरूर पहनें. दरअसल, सर्द हवाओं के कारण कभी-कभी अंगुलियां सुन्न पड़ जाती हैं जिसके कारण ब्रेक लगाने में भी दिक्कत होती है. ऐसे में ठंड से बचने के लिए दस्ताने पहनें.

अगर आप लेयरिंग में कपड़ें नहीं पहनना चाहते हैं तो आप ट्रैवल के दौरान जैकेट के नीचे अखबार या कोई पन्नी लगा सकते हैं. इससे ठंडी हवा सीधे शरीर के संपर्क में नहीं आएगी और आप सर्दी से बच जाएंगे. यह दोनों चीजें नेचुरल इंसुलेटर की तरह काम करती हैं और शरीर को गर्म रखने में मदद करती हैं.

बाइक और ऑटो में सफर करते हुए आप अपने फेस और कानों को भी सर्द हवाओं से बचाएं. इसके लिए आप कैप, मफलर और फेस मास्क का इस्तेमाल करें. ऐसा करने से आप ठंड से बच सकते हैं.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.