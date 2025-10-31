विज्ञापन

Akshaya Navami 2025: अक्षय नवमी पर घर में लगाएं आंवले का पौधा, जानें किन चीजों की पड़ेगी जरूरत

Akshaya Navami 2025: आज अक्षय नवमी है.  इस दिन को आंवला नवमी भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने की परंपरा है. आइए जानते हैं अक्षय नवमी पर आंवले का पौधा कैसे लगाएं और इसके लिए आपको किन-किन चीजों की जरूरत होगी.

अक्षय नवमी पर आंवले का पौधा कैसे लगाएं?

Akshaya Navami 2025: आज अक्षय नवमी है. हिन्दू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अक्षय नवमी के रूप में मनाया जाता है. इस दिन को आंवला नवमी भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने की परंपरा है. मान्यता है कि आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है और इस दिन इसकी पूजा करने से घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है. अक्षय नवमी के दिन स्नान, दान और पूजा का भी विशेष महत्व होता है. लोग गंगा स्नान करते हैं, गौदान, अन्नदान, वस्त्रदान और सोने का दान भी करते हैं. साथ ही अपने घर में आंवले का पौधा लगाते हैं. ऐसे में अगर आप भी इस शुभ दिन अपने घर में आंवले का पौधा लगाना चाहते हैं, तो यहां हम आपको इसका सही तरीका बता रहे हैं. 

आइए जानते हैं अक्षय नवमी पर आंवले का पौधा कैसे लगाएं और इसके लिए आपको किन-किन चीजों की जरूरत होगी. 

आंवले का पौधा लें

सबसे पहले पास की किसी नर्सरी से एक छोटा आंवले का पौधा खरीदें. बीज से पौधा उगाया जा सकता है लेकिन इसमें कई साल लग जाते हैं. इसलिए तैयार पौधा खरीदना बेहतर रहेगा.

मिट्टी की तैयारी करें

काली मिट्टी, रेत और गोबर की खाद लेकर अच्छी तरह मिक्स कर लें. यह मिश्रण पौधे को जरूरी पोषक तत्व देता है, जिससे पौधे की जड़ें मजबूत बनती हैं. मट्टी तैयार होने के बाद इसे एक बड़े गमले में भर लें.

धूप और पानी का ध्यान रखें

आंवले का पौधा धूप पसंद करता है, इसलिए इसे घर की ऐसी जगह रखें जहां भरपूर रोशनी आती हो. पौधे को रोजाना पानी दें, लेकिन ध्यान रखें कि मिट्टी बहुत ज्यादा गीली न हो. बस हल्की नमी बनी रहे.

जैविक खाद डालें

हर 15 दिन में पौधे में जैविक खाद डालें, जैसे गोबर की खाद या वर्मी कम्पोस्ट. इससे पौधा हरा-भरा रहेगा. अगर पत्तियों पर कीड़े लग जाएं, तो नीम के तेल का छिड़काव करें.

इस तरह इस अक्षय नवमी पर आंवले का पौधा लगाकर आप न सिर्फ धार्मिक पुण्य प्राप्त करेंगे, बल्कि आंवले का पौधा सेहत के लिए भी वरदान होता है. खासकर आयुर्वेद में आंवले को 'अमृतफल' कहा गया है. यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, त्वचा को चमकदार बनाता है और बालों के लिए भी बहुत लाभकारी है.

