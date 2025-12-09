ठंड में त्वचा रूखी और फटने लगी है? घर में लगे इस पौधे के पत्ते में 3 चीजों को मिलाकर खुद का बनाएं मॉइस्चराइजर, सर्दी में मिलेगी नेचुरल ग्लो

- सर्दियों में ठंडी हवा त्वचा को रूखा और संवेदनशील बना देती है, जिससे त्वचा की देखभाल अत्यंत आवश्यक हो जाती है
- रूखेपन से बचाव के लिए बाजार के केमिकल वाले लोशन की बजाय प्राकृतिक मॉइस्चराइजर का उपयोग बेहतर विकल्प है
- एलोवेरा जेल, बादाम का तेल, ग्लिसरीन और विटामिन ई कैप्सूल से घर पर आसानी से मॉइस्चराइजिंग क्रीम बनाई जा सकती है
Winter Skin Care: सर्दियों के मौसम में सेहत के साथ-साथ त्वचा का ध्यान भी रखना बहुत जरूरी होती है. सर्दी में चलने वाली ठंडी हवा त्वचा को कई तरह से नुकसान पहुंचाती है. इनमें रूखापन सबसे आम और परेशान करने वाली समस्या है. ऐसे में ठंड के मौसम में त्वचा को मॉइस्चराइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप त्वचा का ध्यान नहीं रखेंगे, तो रूखापन त्वचा को काट सकता है और उस पर छोटे-छोटे घाव भी कर सकता है. इससे बचने के लिए आमतौर पर लोशन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर आप बाजार में मिलने वाले केमिकल वाले लोशन का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो आप एक बेहतरीन घरेलू उपाय और प्राकृतिक क्रीम की मदद ले सकते हैं.
यह भी पढ़ें:- टमाटर के साथ ये 2 चीज मिलाकर चेहरे पर लगाएं, झुर्रियां और काले धब्बे होंगे गायब, डॉक्टर ने बताए उपाय
कंटेंट क्रिएटर पूनम देवनानी के मुताबिक, सर्दी में स्किन का ख्याल रखने के लिए एलोवेरा जेल, बादाम का तेल, ग्लिसरीन और विटामिन ई कैप्सूल असरदार हो सकते हैं. इससे घर पर ही नेचुरल मॉइस्चराइजर बनाया जा सकता है.
घर पर कैसे बनाएं मॉइस्चराइजिंग क्रीम
इस क्रीम को बनाने की विधि बेहद आसान है. सबसे पहले एक कटोरी में एलोवेरा जेल लें. एलोवेरा जेल में बादाम का तेल, ग्लिसरीन और विटामिन ई कैप्सूल का तेल डालें. इन सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाएं या तब तक फेंटें जब तक ये हल्की सफेद क्रीम न बन जाएं. इस क्रीम को शरीर के किसी भी हिस्से जैसे चेहरे, हाथ और पैरों पर लगा सकते हैं. इससे ठंड के मौसम में भी त्वचा मुलायम, कोमल और हाइड्रेटेड रहेगी.एलोवेरा
एलोवेरा जेल त्वचा को नमी प्रदान करता है और त्वचा में नमी बनाए रखता है. एलोवेरा सनबर्न और त्वचा की सूजन को कम करने में उपयोगी है. यह मुंहासों और दाग-धब्बों को कम करता है. एलोवेरा में एंटी-एजिंग गुण होते हैं, जो त्वचा पर मौजूद महीन रेखाओं और झुर्रियों को कम करने में मदद करते हैं.बादाम का तेल
बादाम का तेल त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. यह तेल त्वचा को नमी युक्त रखता है और रूखेपन से बचाता है. इसमें मौजूद विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को मुलायम और चमकदार बनाते हैं, क्योंकि चूंकि बादाम का तेल विटामिन ई का अच्छा स्रोत है, इसलिए यह त्वचा के स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है.
अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं