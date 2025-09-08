विज्ञापन

अगर ऐसे चलना कर दिया शुरू तो एक साथ दूर हो जाएंगी कई बीमारियां, AIIMS के डॉक्टर ने बताए जापानी वॉकिंग तकनीक के जबरदस्त फायदे

Japanese walking Technique: डॉक्टर ने एक नई वॉकिंग तकनीक के बारे में बताया है, जो 10,000 स्टेप्स से ज्यादा फायदे देती है और कम समय लेती है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

क्या है इंटरवल वॉकिंग?

Japanese walking Technique: आज के समय में फिटनेस के लिए रोज 10 हजार कदम चलना ट्रेंड बन चुका है. इससे कई फायदे भी मिलते हैं. हालांकि, भागदौड़ भरी जिंदगी में ज्यादातर लोग इसके लिए समय नहीं निकाल पाते हैं. अब, अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए बड़े काम का साबित हो सकता है. हाल ही में AIIMS, Harvard और Stanford यूनिवर्सिटी से प्रशिक्षित गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट और लिवर स्पेशलिस्ट डॉक्टर सौरभ सेठी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर ने एक नई वॉकिंग तकनीक के बारे में बताया है, जो 10,000 स्टेप्स से ज्यादा फायदे देती है और कम समय लेती है. इसे इंटरवल वॉकिंग कहते हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में-

क्या है इंटरवल वॉकिंग?

बता दें कि चलने की ये खास तकनीक जापान में खोजी गई है. इंटरवल वॉकिंग में आपको पहले 3 मिनट धीरे और फिर 3 मिनट तेज चलना होता है. यह पैटर्न लगातार 30 मिनट तक दोहराना होता है. 

इंटरवल वॉकिंग के फायदे 

डॉ. सेठी के अनुसार, इंटरवल वॉकिंग आपको एक साथ कई फायदे पहुंचाती है. जैसे-

ब्लड प्रेशर कंट्रोल

यह तकनीक हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद कर सकती है.

स्ट्रोक का खतरा कम

इंटरवल वॉकिंग दिल और दिमाग की सेहत को बेहतर बनाती है.

मूड और नींद बेहतर 

यह तनाव कम करती है और नींद की गुणवत्ता बढ़ाती है.

इम्युनिटी बूस्ट 

नियमित इंटरवल वॉकिंग से इम्युनिटी बूस्ट होती है, जिससे आप बार-बार बीमार नहीं पड़ते हैं. 

जोड़ों के लिए सुरक्षित 

इन सब से अलग यह तकनीक घुटनों और जोड़ों पर ज्यादा दबाव नहीं डालती है, साथ ही दर्द में भी आराम दिलाती है.

ऐसे में अगर आप रोज 10 हजार कदम चलने के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं, तो रोज केवल 30 मिनट निकालकर इंटरवल वॉकिंग कर सकते हैं. यह तरीका समय बचाने के साथ शरीर को एक्टिव और स्वस्थ रखने का आसान उपाय है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.
 

