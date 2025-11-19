Turant neend kaise laye : रातों को सोने जाते हैं पर घंटों ब‍िस्‍तर पर लेटने के बाद भी नींद नहीं आती है. करवटें बदल बदलकर रातें कटती हैं तो एनडीटीवी को प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य और जीवा आयुर्वेद के संस्थापक डॉक्‍टर प्रताप चौहान ने आयुर्वेद के अनुसार नींद लाने का तुरंत तरीका बताया है. इससे आपको ब‍िस्‍तर पर जाते ही तुरंत नींद आ जाएगी. सच तो ये है क‍ि हर कोई बिना गोली की नींद कैसे आए? इसका जवाब जानना चाहता है. सच तो ये है क‍ि आज की भागदौड़ भरी लाइफ में अच्छी नींद सबसे ज्‍यादा प्रभावित हो रही है. दिनभर का तनाव, दिमाग में लगातार चल रहे थॉट्स और रात तक मोबाइल स्क्रीन में उलझे रहना. ये सब नींद (Tips For Sound Sleep) को धीमे धीमे खराब कर देते हैं. आयुर्वेद मानता है कि ये स‍िर्फ आदतों की गलती नहीं, बल्कि शरीर के वात, पित्त और कफ (Vaat Pitt cough Ka Neend Par Asar) के इम्बैलेंस का भी नतीजा है. नींद स‍िर्फ थकान दूर नहीं करती, बल्कि शरीर, मन और आत्मा को भी फिर से एनर्जी देती है. आयुर्वेदाचार्य प्रताप चौहान बताते हैं कि सही डेली रूटीन और कुछ आसान आयुर्वेदिक आदतें अपनाकर बिना दवा के भी बेहतर और गहरी नींद पाई जा सकती है.

ऐसा क्या करें कि तुरंत नींद आ जाए (what should i do to fall asleep immediately)

आयुर्वेद के अनुसार सोने का सबसे अच्छा तरीका | what is the best position to sleep according to ayurveda

डॉ. प्रताप चौहान के अनुसार, आयुर्वेद में नींद को जीवन के तीन मुख्य स्तंभों में गिना गया है. उनका कहना है कि नींद पूरी होने पर शरीर खुद को रिपेयर करता है, दिमाग़ शांत होता है और डाइजेशन भी संतुलित रहता है. डॉ. चौहान कहते हैं कि इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने सोने का एक निश्चित समय तय करें और उसका पालन करें.

वो सलाह देते हैं कि रात 10 बजे तक सो जाना चाहिए, क्योंकि इसी समय शरीर खुद को नेचुरली रिपेयर करना शुरू करता है. देर रात तक जागने से हार्मोनल इमबैलेंस होता है और मानसिक रूप से थकान बढ़ती है.

सोने से पहले मोबाइल, टीवी जैसी स्क्रीन से दूरी रखना भी बेहद जरूरी है. क्योंकि तेज रोशनी और लगातार मिलते नोटिफिकेशन दिमाग को एक्टिव रखते हैं. जिससे नींद आने में देर होती है.

क्या खाने से तुरंत नींद आ जाती है | Why do I get sleepy immediately after I eat

रात को घंटों नींद नहीं आती है और करवटें बदलते रहते हैं तो परेशान मत होइए. आयुर्वेदाचार्य प्रताप चौहान ने एक शानदार तरीका बताया है, ज‍िसे अपनाते हुए आपको तुरंत नींद आ जाएगी. चल‍िए जानते हैं क‍ि आयुर्वेद के अनुसार वह तरीका क्‍या है. वैसे जल्दी नींद आने के लिए आप गर्म दूध, केला, बादाम, और तीखी चेरी का रस वगैरह भी खा सकते हैं. ये चीजें ट्रिप्टोफैन, मेलाटोनिन, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे तत्वों से भरे हुए हैं, जो नींद को बढ़ावा देने में काफी हद तक मददगार साब‍ित हो सकते हैं. सोने से पहले कैफीन वाल चीजें और भारी भोजन से बचना चाह‍िए.

गहरी और आरामदायक नींद के लिए आयुर्वेदिक उपाय | What is the strongest natural sleep remedy