Side Effect Of Milk And Salt: आजकल कई ऐसी डिश बनाई जाती है जिसमें मिल्क बेस का इस्तेमाल किया जाता है और ऊपर से नमक डाला जाता है. खासकर व्हाइट सॉस पास्ता अगर बनाया जाए तो इसे बनाने के लिए मिल्क (Milk And Salt Combination) का इस्तेमाल किया जाता है और ऊपर से इसमें नमक और सिजनिंग भी डाली जाती है. आयुर्वेद के अनुसार दूध और नमक (Namak Or Dudh Ko Ek Sath Khane Ke Nuksan) का कॉम्बिनेशन बेहद खतरनाक हो सकता है और यह शरीर को कई नुकसान भी दे सकता है. आइए आपको बताते हैं कि दूध और नमक को एक साथ खाने से क्या होता है और दूध (Dudh Ke Sath Kaun Si Chijen Na Khayen) के साथ आपको कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए.

क्या होगा अगर दूध और नमक का एक साथ सेवन करें (What Happen If Milk And Salt Are Consumed Together)

इंस्टाग्राम पर chatterbitespodcast2.0 नाम से बने पेज पर एक वीडियो शेयर किया गया है.

इस वीडियो में बताया है कि दूध और नमक को साथ में खाने से सेहत पर क्या असर पड़ता है.

दूध और नमक को एक साथ खाने से ल्यूकोडर्मा यानी कि सफेद दाग की बीमारी हो सकती है.

इतना ही नहीं दूध के साथ मछली का सेवन भी नहीं करना चाहिए.

वीडियो में बताया गया है कि प्याज और दही का सेवन भी एक साथ नहीं करना चाहिए. अधिकतर लोग रायता बनाते समय दही और प्याज को एक साथ इस्तेमाल करते हैं.

वीडियो में यह भी बताया जा रहा है कि कच्चा नमक हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी आंतों में छाले हो सकते हैं.

अधिकतर लोग दही, रायता, सलाद के ऊपर नमक छिड़क कर कच्चा खाते हैं, जिससे सेहत के लिए खतरा हो सकता है.

दूध और नमक साथ खाने के अन्य नुकसान (Disadvantages Of Milk And Salt)

दूध और नमक को एक साथ खाने से स्किन प्रॉब्लम हो सकती है. दरअसल, दूध की तासीर ठंडी होती है जबकि नमक की तासीर गर्म होती है.

इन दोनों को एक साथ लेने से शरीर में टॉक्सिन बढ़ सकते हैं और स्किन प्रॉब्लम जैसे पिंपल्स, खुजली, एक्जिमा और सफेद दाग (विटिलिगो) जैसी स्किन प्रॉब्लम भी हो सकती है.

दूध और नमक को एक साथ खाने से पाचन संबंधी समस्याएं बढ़ सकती है. इससे गैस, पेट दर्द, एसिडिटी, कब्ज और उल्टी की प्रॉब्लम भी हो सकती है.

आयुर्वेद के अनुसार, दूध और नमक को एक साथ खाने से शरीर में इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन बढ़ सकती है और इसके कारण जोड़ों में दर्द या अर्थराइटिस की समस्या भी पैदा हो सकती है.

कुछ लोगों को दूध और नमक का सेवन बिल्कुल भी साथ में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे एलर्जी हो सकती है.

दूध और नमक साथ में खाने से इम्यून सिस्टम भी कमजोर होता है, जिससे शरीर जल्दी बीमार पड़ सकता है.

दूध के साथ कौन सी और चीजें ना खाएं (What Should You Not Eat With Milk?)

दूध के साथ कभी भी संतरा, नींबू, मौसंबी, अनानास या स्ट्रॉबेरी जैसे खट्टे फल नहीं खाने चाहिए. इसे एसिडिटी की समस्या हो जाती है.

दूध के साथ अचार, नमकीन, स्नैक्स, चिप्स जैसी चीजें शरीर में टॉक्सिन बढ़ा सकती है.

दूध के साथ उड़द या मसूर दाल का सेवन भी नहीं करना चाहिए, इससे पाचन संबंधी समस्याएं या पेट दर्द हो सकता है.

दूध के साथ मछली, झींगा, केकड़ा जैसे सीफूड का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे सफेद दाग की बीमारी हो सकती है.

दूध के साथ कटहल या मूली का सेवन भी नहीं करना चाहिए.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.