आप जो पत्तागोभी खा रहे हैं वो प्लास्टिक की तो नहीं है! असली और नकली की ऐसे करें पहचान

How To Identify Fake Cabbage: हेल्दी रहने के लिए डॉक्टर अक्सर हरी सब्जियों को डाइट में शामिल करने की सलाह देते हैं. इन्हीं में से एक बेहद फायदेमंद सब्जी है पत्तागोभी. जो अपने मेडिसिनल क्वालिटी और न्यूट्रिशन के कारण डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बनाने के साथ-साथ इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करती है. ये मोटापा, अल्सर और कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याओं को कंट्रोल रखने में भी सहायक हो सकती है. हालांकि, हाल के दिनों में कुछ मुनाफाखोर अधिक फायदा कमाने के लालच में नकली प्लास्टिक की (Plastic Cabbage Identification) पत्तागोभी बाजार में बेच रहे हैं. ये नकली पत्तागोभी असली जैसी ही दिखती है और सस्ते दामों में मिल जाती है, लेकिन इसके सेवन से शरीर में (Tips To Identify Fake Cabbage) जहरीले एलिमेंट जमा हो सकते हैं. जिससे पेट दर्द, गैस, अपच और अन्य गंभीर समस्याएं हो सकती हैं. अगर आप पत्तागोभी खाना पसंद करते हैं. साथ ही नकली पत्तागोभी खरीदने से (Tips To Buy Real Cabbage) बचना चाहते हैं, तो कुछ आसान किचन टिप्स आपकी मदद कर सकते हैं. आइए जानते हैं असली और नकली पत्तागोभी की पहचान करने के आसान तरीके.

असली और नकली पत्तागोभी की पहचान कैसे करें? How To Identify Real And Fake Cabbage

पत्तों की बनावट

असली पत्तागोभी के पत्ते हल्के मुड़े हुए होते हैं और छूने पर थोड़े मोटे महसूस होते हैं.

नकली पत्तागोभी के पत्ते चमकदार होते हैं और छूने पर प्लास्टिक जैसे अहसास कराते हैं.

खुशबू से करें पहचान

असली पत्तागोभी में हल्की मिट्टी या नेचुरल हरी सब्जी की सुगंध होती है.

जबकि नकली पत्तागोभी से केमिकल या प्लास्टिक जैसी तीखी गंध आ सकती है.

काटकर पहचानें

असली पत्तागोभी को काटने पर इसका अंदरूनी हिस्सा हरा या हल्के सफेद रंग का होता है.

नकली पत्तागोभी अंदर से चिकनी या प्लास्टिक जैसी दिखाई देती है.

गर्म पानी से पहचान

असली पत्तागोभी को गर्म पानी में डालने पर उसमें कोई बदलाव नहीं होता.

जबकि नकली पत्तागोभी के पत्ते गर्म पानी में डालते ही जल्दी नरम पड़ने लगते हैं और अलग-अलग होने लगते हैं.

जलाकर पहचानें

असली पत्तागोभी के पत्ते आग के संपर्क में आते ही तुरंत जलने लगते हैं.

जबकि नकली पत्तागोभी के पत्ते आसानी से नहीं जलते और पिघलने जैसे दिखने लगते हैं.

पत्तागोभी के फायदे (Benefits Of Cabbage)

डाइजेशन ठीक रखे

पत्तागोभी पेट से जुड़ी समस्याओं के लिए फायदेमंद होती है और डाइजेशन को बेहतर बनाने में मदद करती है. खासतौर पर लाल पत्तागोभी में मौजूद एंथोसायनिन पॉलीफेनोल डाइजेशन प्रोसेस को एक्टिव करने में सहायक होता है. इसमें भरपूर फाइबर पाया जाता है. जो डाइजेशन सिस्टम को दुरुस्त रखने और कब्ज से राहत दिलाने में मदद करता है.

डिजीज रेजिस्टेंस

पत्तागोभी इम्यूनिटी को मजबूत करने में सहायक होती है. इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन C पाया जाता है. जो शरीर की डिजीज रेजिस्टेंस को बढ़ाने में मदद करता है. बेहतर इम्यून सिस्टम के लिए पत्तागोभी के जूस का सेवन किया जा सकता है. जिससे सर्दी, बुखार और इन्फेक्शन से बचाव होता है.

कैंसर में फायदेमंद

एक रिसर्च के अनुसार, पत्तागोभी में ब्रैसिनिन पाए जाते हैं. जो कैंसर के खिलाफ कीमो-प्रिवेंटिव प्रभाव दिखा सकते हैं. ये कैंसर ट्यूमर से बचाव में सहायक हो सकता है. एक अन्य स्टडी में भी पत्तागोभी के एंटी-कैंसर गुणों की पुष्टि की गई है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.