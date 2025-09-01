Diabetes के मरीजों के लिए दवा से कम नहीं हैं ये 9 सब्जियां, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया रोज खा लें एक, दिनभर नहीं बढ़ेगी शुगर

Diabetes Diet: डायबिटीज एक बेहद आम लेकिन गंभीर बीमारी है. इससे पीड़ित व्यक्ति को अपने खानपान पर खास ध्यान देने की जरूरत होती है. डाइट में जरा सी भी लापरवाही ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा सकती है और यही बढ़ा हुआ शुगर लेवल शरीर को कई तरह से नुकसान पहुंचाने लगता है. हालांकि, एक राहत की बात यह है कुछ चीजों का सेवन शुगर लेवल को कंट्रोल रखने में भी मददगार हो सकता है. हाल ही में न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने 9 ऐसी ही सब्जियों के बारे में बताया है. न्यूट्रिशनिस्ट कहती हैं, आप इन 9 सब्जियों में से रोज एक का सेवन कर सकते हैं. इससे पूरे दिन आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा. आइए जानते हैं इनके बारे में-

2 हफ्ते तक बालों में चावल का पानी लगाने से क्या होगा? Doctor Eric Berg ने बताए जबरदस्त फायदे

डायबिटीज के लिए दवा से कम नहीं हैं ये सब्जियां

तोरी (Ridge Gourd)



न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, तोरी में एपिजेनिन और ल्यूटोलिन जैसे तत्व होते हैं, जो इंसुलिन का उत्पादन बढ़ाते हैं और शुगर को सही तरीके से उपयोग करने में मदद करते हैं.

परवल (Pointed Gourd)



परवल में मौजूद ट्राइकोसैंथिन (Trichosanthin) और ल्यूपोल (Lupeol) इंसुलिन की संवेदनशीलता को बढ़ाकर ब्लड शुगर को संतुलित रखते हैं.

लीमा महाजन बताती हैं, यह सब्जी इंसुलिन जैसा असर दिखाती है और शुगर को नेचुरली कम करती है.

ग्वार फली में मौजूद ग्वार गम नाम का घुलनशील फाइबर खाने के बाद ब्लड शुगर को अचानक बढ़ने से रोकता है.

चिचिंडा में सैपोनिन और फ्लेवोनोइड्स होते हैं, जो शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं और ग्लूकोज सहनशीलता बढ़ाते हैं.

सहजन की फली में मौजूद क्लोरोजेनिक एसिड खाने के बाद ब्लड शुगर को बढ़ने नहीं देता है.

न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, करेला डायबिटीज का सबसे पुराना घरेलू इलाज माना जाता है. इसमें चारांटिन और पॉलीपेप्टाइड-पी नामक तत्व होते हैं जो नेचुरल इंसुलिन की तरह काम करते हैं.

कच्चे पपीते में मौजूद एंजाइम पैपिन और फ्लेवोनॉयड्स ब्लड शुगर को नियंत्रित करने और पैंक्रियाज को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं.

इन सब से अलग कंटोला में मौजूद फेनोलिक यौगिक इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं और ब्लड शुगर को कम करने में मदद करते हैं.

लीमा महाजन बताती हैं, इन सब्जियों को नियमित डाइट में शामिल करने से ब्लड शुगर को नेचुरल तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है. आप इन्बें उबालकर, सूप बनाकर, सब्जी या सलाद के रूप में खाया सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.