घास पर नंगे पैर चलने के क्या फायदे हैं? जानिए इसके सेहत पर होने वाले असर के बारे में

Healthi Tips: घास पर चलने से सेहत को एक नहीं बल्कि कई फायदे मिल सकते हैं. सुबह के समय घास खासतौर से ओस की बूंदों से ढकी होती है, ठंडी होती है और पैरों के नीचे बेहद साफ और मुलायम रहती है. इस घास पर नंगे पैर (Barefoot) चलने के लिए कहा जाता है जिससे सेहत को फायदे मिलें. इसे ग्राउंडिंग कहते हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं घास पर नंगे पैर चलने से सेहत को कौन-कौन से फायदे मिलते हैं? यहां जानिए मूड बेहतर करने से लेकर स्लीप क्वालिटी और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने तक घास (Grass) पर नंगे पांव चलने के शरीर को कौन-कौनसे फायदे मिलते हैं.

घास पर नंगे पांव चलने के फायदे | Benefits Of Walking Barefoot On Grass

एक्सपर्ट का भी कहना है कि नंगे पांव घास पर चलने से शरीर को इलेक्ट्रोंस मिलते हैं. ऐसा सिर्फ नंगे पांव चलने पर ही होता है. आप रोजाना सुबह सिर्फ 20 मिनट ही घास पर चलेंगे तो इसका असर शरीर पर दिखने लगेगा.

घास पर नंगे पांव चलने पर शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने लगती है. इम्यूनिटी मजबूत (Strong Immunity) होती है तो शरीर बार-बार रोगों का शिकार नहीं बनता है. घास पर चलने से मिलने वाले इलेक्ट्रोंस इंफ्लेमेशन को कम करने में भी काम करते हैं. इससे ओटोइम्यून बीमारियों का खतरा कम होता है.

घास पर नंगे पांव चलना बेहद रिलैक्सिंग होता है. इससे पैरों के प्रेशर पॉइंट्स एक्टिवेट होते हैं. इससे एंजाइटी और स्ट्रेस कम होने में भी मदद मिलती है. इसके अलावा, ताजी हवा में सांस लेने भर से ही मूड बेहतर लगने लगता है.

घास पर चलने से आपकी स्लीप क्वालिटी बेहतर हो सकती है. घास पर नंगे पैर चला जाए तो इससे शरीर में मेलाटोनिन रिलीज होता है जोकि एक ऐसा हार्मोन है जो स्लीप साइकल को कंट्रोल करता है. ऐसे में घास पर नंगे पांव चलने से स्लीप क्वालिटी बेहतर होने लगती है.

घांस पर नंगे पांव चलना पूरे शरीर के ब्लड फ्लो को बेहतर करता है. यह बिल्कुल ऐसे काम करता है जैसे आपको फूट मसाज मिल रही हो. ब्लड फ्लो (Blood Flow) बढ़ने पर शरीर में ऑक्सीजन शरीर के अंगों तक बेहतर तरह से पहुंचता है और सेहत अच्छी रहती है. खासतौर से दिल की सेहत को इसके फायदे मिलते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.