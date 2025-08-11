विज्ञापन

बच्चे को कभी नहीं खिलानी चाहिए ये 8 सफेद चीजें, बच्चों के डॉक्टर ने दी माता-पिता को सलाह

Unhealthy Foods For Kids: बच्चों को तरह-तरह की चीजें खाने को दी जाती हैं. लेकिन, कुछ ऐसे सफेद फूड्स हैं जो बच्चों को नहीं दिए जाने चाहिए. डॉक्टर का कहना है इन चीजों को खाने पर बच्चों की सेहत बिगड़ सकती है.

Unhealthy Foods For Children: बच्चों की सेहत के लिए अच्छी नहीं हैं खाने की कुछ चीजें.

Children's Health: बच्चों के जीवन के शुरुआती साल उनकी मानसिक और शारीरिक ग्रोथ के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं. यह उम्र का वह दौर होता है जिसमें बच्चे को क्या खिलाया जा रहा है और क्या नहीं इसका खास ध्यान रखना जरूरी होता है. बच्चों की डाइट में उन फूड्स को शामिल करने की कोशिश की जाती है जिनसे शरीर को पोषक तत्व, खनिज और जरूरी विटामिन सब मिल सकें. लेकिन, माता-पिता अक्सर ही बच्चों को ऐसे फूड्स खिलाते हैं जो लॉन्ग टर्म में उनकी सेहत को जरूरत से ज्यादा बिगाड़ सकते हैं. अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट किए गए एक वीडियो में पीडियाट्रिशियन डॉ. रवि मलिक ऐसे ही कुछ सफेद फूड्स (White Foods) का जिक्र कर रहे हैं जो बच्चे को कभी नहीं खिलाने चाहिए. डॉक्टर का कहना है कि ये वाइट फूड्स बच्चे की सेहत के लिए बुरे होते हैं. आप भी जानिए कौनसी हैं ये चीजें जिन्हें आपको भ6ी अपने बच्चे को नहीं खिलाना चाहिए.

बच्चों को नहीं खाने चाहिए ये सफेद फूड्स | White Foods Children Should Not Eat

डॉ. रवि मलिक ऐसे 8 वाइट फूड्स का जिक्र कर रहे हैं जो बच्चों की सेहत के लिए बुरे हैं और इसीलिए माता-पिता को सलाह दे रहे हैं कि बच्चों को इन चीजों का जरूरत से ज्यादा सेवन ना करने दें.

वाइट ब्रेड - इस ब्रेड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए हेल्दी नहीं है.

मैदा- इसमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और फाइबर नहीं होता है.

पॉलिश्ड वाइट राइस - बच्चे की सेहत के लिए वाइट राइस White Rice) अच्छे नहीं होते हैं.

नमक - डॉक्टर का कहना है कि नमक का कम से कम इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए. एक साल से छोटे बच्चे को तो नमक देना ही नहीं चाहिए.

शुगर - 2 साल से छोटे बच्चे को शुगर नहीं देना चाहिए. बच्चा 2 साल का हो जाए तो उसके बाद भी बच्चे को कम से कम चीनी (Sugar) देने की कोशिश करनी चाहिए.

वाइट नूडल्स - बच्चों को नूडल्स खाने में बेहद अच्छे लगते हैं लेकिन ये बच्चों की सेहत को बिगाड़ते भी हैं. नूडल्स की ही तरह बच्चों को पास्ता खाने के लिए कम देना चाहिए.

मिल्क क्रीम बिस्कुट - बिस्कुट में जो क्रीम होती है वह असल में दूध से नहीं बनी होती. इन क्रीम वाले बिस्कुट को खाने से डॉक्टर खास मना करते हैं.

दूध की मिठाई - बच्चों को ज्यादा मिठाइयां नहीं देनी चाहिए. इसीलिए चाहे त्योहार भी क्यों ना हों बच्चों को मीठा खाने के लिए कम देना चाहिए.

डॉक्टर का कहना है कि ये वाइट फूड्स असल में वाइट डेंजर हैं जो बच्चों की सेहत को खराब करते हैं. इन फूड्स के ज्यादा सेवन से आगे चलकर बच्चों को मोटापा, डायबिटीज और हाइपरटेंशन की दिक्कत हो सकती है.

बच्चों को क्या खिलाना चाहिए

डॉक्टर का कहना है कि बच्चों को वाइट ब्रेड खिलाने के बजाय फुल ग्रेन ब्रेड खिलाई जा सकती है. मैदे की जगह पर आटा या सूजी से तैयार पकवान उन्हें खिलाए जा सकते हैं. ब्राउन राइस बच्चों को खिला सकते हैं. ताजा फल, सब्जियां, सूखे मेवे, दालें और लेग्यू्म्स बच्चों को खिलाए जा सकते हैं. बच्चों के लिए बाजार में हेल्दी वाइट नूडल्स मिलते हैं वो उन्हें खिलाए जा सकते हैं. डॉक्टर का कहना है कि शुरू से ही अगर बच्चों के लाइफस्टाइल में हेल्दी फूड्स शामिल किए जाएं तो आगे चलकर उन्हें लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां नहीं होंगी.

