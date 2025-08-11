क्या प्रेग्नेंसी के दौरान मेकअप करना चाहिए? स्त्री रोग विशेषज्ञ ने दिया जवाब, हर गर्भवती महिला को एक बार सुन लेनी चाहिए यह बात

Women's Health: गर्भवास्था महिला के जीवन का ऐसा समय होता है जब उसके शरीर में अनेक बदलाव होते रहते हैं. ना सिर्फ उसकी खुद की सेहत प्रभावित होती है बल्कि उसकी हर एक आदत, खानपान और जीवनशैली बच्चे को भी प्रभावित करती है. इसीलिए इस दौरान महिला को बहुत सी बातों का ध्यान रखने के लिए कहा जाता है. इसी बारे में बता रहे हैं गाइनोकोलॉजिस्ट डॉ. उदय भानु राणा. डॉक्टर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से इस वीडियो को शेयर किया है जिसमें उन्होंने बताया कि मां बनने वाली महिला को कौनसे काम करने से बचना चाहिए और किस तरह अपनी और बच्चे की सेहत का ख्याल रखना चाहिए. डॉक्टर का कहना है कि प्रेग्नेंट महिला (Pregnant Woman) इन कामों को करती है तो बच्चे को गंभीर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं. साथ ही, जानिए प्रेग्नेंसी के दौरान महिला को मेकअप (Makeup) लगाना चाहिए या नहीं.

प्रेग्नेंट महिला को नहीं करने चाहिए ये 5 काम | 5 Things Pregnant Woman Should Never Do

डॉक्टर का कहना है कि प्रेग्नेंट महिला अगर धूम्रपान करती है तो निकोटिन कार्बनमोनोक्साइड आपकी ऑक्सीजन कैरिंग केपेसिटी को कम कर सकता है. इसकी वजह से बच्चे का वजन कम रह सकता है और बच्चा अंडरवेट हो सकता है.

अगर प्रेग्नेंट महिला एल्कोहल पीती है यानी शराब का सेवन करती है तो यह भी बच्चे की ग्रोथ को प्रभावित करता है. इससे बच्चे की डेवलपमेंट में रुकावट आती है.

जरूरत कसे ज्यादा कैफीन का सेवन जैसे चाय (Tea) या कॉफी पीना मां और बच्चे की सेहत के लिए ठीक नहीं है. डॉक्टर का कहना है कि आप दिनभर में 1 या 2 कप चाय-कॉफी ले सकती हैं. आपका डेली इंटेक 200 माइक्रोग्राम से कम होना चाहिए.

गर्भवती महिला को बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई दवाई नहीं लेनी चाहिए. डॉक्टर की सलाह के बिना अगर आप कोई दवाई लेती हैं तो वो बच्चे की सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती है. कोई भी गलत दवाई ले लेने पर बच्चे का ब्रेन डैमेज हो सकता है, बच्चे के फेफड़े डैमेज हो सकते हैं और उतना ही प्रभाव इन दवाइयों का मां पर भी पड़ता है.

डॉक्टर कहते हैं कि गर्भावस्था के दौरान जितना हो सके उतना कम कॉस्मेटिक्स या मेकअप का इस्तेमाल करें. ऐसा इसलिए क्योंकि आप नहीं जानतीं कि इन कॉस्मेटिक्स में किस तरह के केमिकल्स हो सकते हैं और ये बच्चे की डेवलपमेंट पर किस तरह से प्रभाव डालते हैं.