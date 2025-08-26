Cheating ही नहीं इन 8 वजह से भी रिश्ते में टूट जाता है विश्वास, Relationship Expert ने बताया क्यों आप पर ट्रस्ट नहीं कर पाता पार्टनर

Relationship Tips: किसी भी रिश्ते की नींव भरोसे पर टिकी होती है. जब तक पार्टनर एक-दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं, तब तक रिश्ता मजबूत और लंबा चलता है. लेकिन अगर भरोसा टूट जाए, तो प्यार और साथ होने के बावजूद भी रिश्ता कमजोर पड़ने लगता है. अक्सर लोग सोचते हैं कि रिश्ते में विश्वास सिर्फ धोखा या चीटिंग से टूटता है, लेकिन ऐसा नहीं है. फेमस रिलेशनशिप कोच और लेखक जवाल भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में उन्होंने बताया है कि रिश्तों में ट्रस्ट कई और वजहों से भी टूटता है. आइए एक नजर डालते हैं इनपर-

वादे तोड़ना

रिलेशनशिप कोच बताते हैं, बार-बार वादे तोड़ना या कुछ बोलकर कुछ और ही करना रिश्ते में भरोसे को कम कर सकता है.

चाहे छोटा हो या बड़ा, झूठ रिश्ते में जहर की तरह काम करता है. एक बार झूठ पकड़े जाने पर पार्टनर हर बात पर शक करने लगता है.

अगर आप कहते कुछ हैं और करते कुछ और या आपका व्यवहार बार-बार बदलता है, तो इससे भी भरोसा डगमगाने लगता है.

जवाल भट्ट बताते हैं, अगर आप दिल की बातें दबाकर रखते हैं और खुलकर प्यार नहीं जताते, तो पार्टनर को लगता है कि आप उन्हें महत्व नहीं देते. इससे दूरी बढ़ने लगती है.

छोटी-सी बहस या झगड़े में अगर आप बार-बार ब्रेकअप या तलाक की धमकी देते हैं, तो यह रिश्ते को कमजोर कर देता है.

पार्टनर की निजी बातें या सीक्रेट अगर आप दूसरों से शेयर कर देते हैं, तो इससे भी वे दोबारा आप पर विश्वास नहीं कर पाते हैं.

सुख में साथ रहना आसान है, लेकिन असली भरोसा तब बनता है जब आप मुश्किल समय में पार्टनर का साथ दें. अगर ऐसा नहीं होता तो रिश्ता कमजोर पड़ता है.

इन सब से अलग रिलेशनशिप एक्सपर्ट बताते हैं, हर इंसान से गलती होती है, लेकिन अगर आप अपनी गलती मानने और सुधारने की बजाय टालते हैं, तो पार्टनर आपसे दूर होने लगता है.

यानी रिश्ते में भरोसा सिर्फ धोखा देने से नहीं टूटता, बल्कि छोटी-छोटी आदतें और व्यवहार भी भरोसा डगमगाने की वजह बन सकती हैं. अगर आप अपने पार्टनर के साथ मजबूत रिश्ता चाहते हैं तो ईमानदार रहें, वादे निभाएं और मुश्किल समय में उनका साथ दें.



