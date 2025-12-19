विज्ञापन

सुबह उठने पर कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए? बिस्तर पर बैठे-बैठे ही कर लें ये पोज, दिनभर एक्टिव रहेगी बॉडी

Morning Workout: आप चाहें तो सुबह उठते ही बिस्तर पर बैठे-बैठे ही कुछ आसान योगासन कर सकते हैं. ये पोज शरीर को धीरे-धीरे जगाते हैं और आलस दूर करने में मदद करते हैं. आइए जानते हैं सुबह सोकर उठने के बाद आप कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं और इनसे आपको क्या फायदा होगा.

Read Time: 3 mins
Share
सुबह उठने पर कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए? बिस्तर पर बैठे-बैठे ही कर लें ये पोज, दिनभर एक्टिव रहेगी बॉडी
सुबह उठने पर कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए?

Morning Workout: सुबह की शुरुआत अगर सही तरीके से हो जाए, तो पूरा दिन एनर्जेटिक और पॉजिटिव रहता है. बहुत से लोग सोचते हैं कि योग या एक्सरसाइज के लिए अलग से समय और जगह चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. आप चाहें तो सुबह उठते ही बिस्तर पर बैठे-बैठे ही कुछ आसान योगासन कर सकते हैं. ये पोज शरीर को धीरे-धीरे जगाते हैं और आलस दूर करने में मदद करते हैं. आइए जानते हैं सुबह सोकर उठने के बाद आप कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं और इनसे आपको क्या फायदा होगा. 

चेहरे पर शहद लगाने से क्या होता है? जानें स्किन के लिए कितना अच्छा या बुरा है ये देसी नुस्खा

नेक सर्कल (Neck Circles)

सुबह उठने पर कई लोगों को गर्दन में अकड़न महसूस होती है. इसे दूर करने ते लिए बिस्तर पर सीधे बैठ जाएं, आंखें बंद करें और धीरे-धीरे गर्दन को दाएं-बाएं घुमाएं. ठोड़ी को नीचे, फिर साइड में ले जाएं. इससे गर्दन और कंधों का तनाव कम होता है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है.

साइड बेंड (Side Bends)

अब, एक हाथ ऊपर उठाकर शरीर को साइड में झुकाएं. फिर दूसरी तरफ करें. सांस के साथ मूवमेंट रखें. यह पोज कमर, पसलियों और साइड बॉडी को स्ट्रेच करता है और शरीर में लचीलापन लाता है.

ट्विस्ट (Twists)

पैर क्रॉस करके बैठें और एक हाथ से उल्टी तरफ के घुटने को पकड़ते हुए शरीर को ट्विस्ट करें. इससे रीढ़ की हड्डी एक्टिव होती है और पेट के अंगों को भी हल्की मसाज मिलती है. सुबह के समय यह पाचन को भी सपोर्ट करता है.

नी-टू-चेस्ट स्ट्रेच

बिस्तर पर लेटकर एक घुटने को छाती की तरफ खींचें, दूसरा पैर नीचे की ओर लटकने दें. इससे हिप फ्लेक्सर और जांघों में अच्छा स्ट्रेच मिलता है. यह पोज शरीर में एनर्जी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है.

बालासन (Balasana)

इन सब से अलह आप बालासन कर सकते हैं. यह एक बेहद आसान और आराम देने वाला योगासन है, जिसमें आगे झुककर शरीर को रिलैक्स किया जाता है. यह पीठ, कमर और गर्दन का तनाव कम करता है और मन को शांत करके दिन की शुरुआत पॉजिटिव बनाता है.

इन सभी एक्सरसाइज को करने में सिर्फ 8-10 मिनट लगते हैं, साथ ही इन्हें आप अपने बिस्तर पर बैठे-बैठे कर सकते हैं. इस तरह बिना बिस्तर छोड़े यह मॉर्निंग रूटीन फॉलो करने से आप खुद को पूरे दिन एक्टिव और एनर्जेटिक रख सकते हैं. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Morning Workout, Lifestyle News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com