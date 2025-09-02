विज्ञापन

किस विटामिन की कमी से होती है हाथों में झनझनाहट?

Tingling In Hands: हाथ में झनझनाहट और फिर हाथ का सुन्न पड़ जाना किस विटामिन की कमी से होता है जानिए यहां. इस कमी को पूरा करने पर ही दिक्कत से छुटकारा मिल सकेगा.

Read Time: 3 mins
Share
किस विटामिन की कमी से होती है हाथों में झनझनाहट?
Hath Me Janjhanahat Hona: हाथ में करंट जैसा महसूस होने के क्या कारण हैं.

Vitamin Deficiency: बहुत से लोगों को अक्सर ही हाथों में झनझनाहट होने की दिक्कत होती है. इससे ऐसा लगता है जैसे हाथ पर अचानक से चींटिया चढ़ने लगी हैं. पहले तो तेजी से झनझनाहट (Tingling In Hands) होती है, करंट जैसा महसूस होता है और फिर अचानक से हाथ सुन्न पड़ जाता है. ऐसे में समझ नहीं आता कि इस दिक्कत में क्या किया जाए. यह दिक्कत कुछ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के कारण हो सकती है. इसके अलावा एक ऐसा विटामिन है जो हाथों में झनझनाहट होने की वजह बनता है. यह कौनसा विटामिन है, इसकी कमी को किस तरह पूरा किया जा सकता है और इसके लक्षण किस-किस तरह से नजर आते हैं जानें यहां.

घुटनों में अक्सर रहता है दर्द तो योगा एक्सपर्ट की बताई ये ईजी एक्सरसाइज आएंगी काम, बैठे-बैठे कर सकते हैं आप

किस विटामिन की कमी से होती है हाथों में झनझनाहट | Which Vitamin Deficiency Causes Tingling In Hands

हाथों में झनझनाहट विटामिन बी12 की कमी के कारण हो सकती है. विटामिन बी12 ऐसा विटामिन है जिसकी शरीर को रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन के लिए जरूरत होती है. यह विटामिन नर्व्स, DNA और शरीर की अन्य जरूरतों में मुख्य भूमिका निभाता है. शरीर में विटामिन बी12 की कमी के लक्षणों (Vitamin B12 Deficiency Symptoms) में ही हाथों में झनझनाहट होना और हाथों का सुन्न पड़ना शामिल है. ऐसे में शरीर में विटामिन बी12 की कमी पूरी करके ही हाथों की झनझनाहट से छुटकारा पाया जा सकता है.

विटामिन बी12 की कमी के और कौनसे लक्षण हैं
  1. हर समय थका हुआ महसूस होना
  2. उल्टी, जी मितलाना और दस्त की दिक्कत
  3. सामान्य दिनों की तरह भूख का महसूस ना होना
  4. वजन कम होने लगना
  5. त्वचा का पीला (Yellow Skin) पड़ना
  6. मुंह में छाले होना या जीभ पर छाला निकलना
  7. हाथों में झनझनाहट या हाथ का सुन्न (Numb Hands) पड़ना
  8. चीजें समझने में दिक्कत होना और आसानी से कंफ्यूज हो जाना
  9. चलने में दिक्कत होना
  10. सामान्य तरह से बोलने में परेशानी होना
  11. अवसाद महसूस करना
  12. इरिटेटेड रहना
  13. अच्छा महसूस ना होना और व्यवहार में बदलाव आना.
कैसे पूरी होगी विटामिन बी12 की कमी
  • विटामिन बी12 की कमी पूरी करने के लिए खानपान में विटामिन बी12 के स्त्रोतों (Vitamin B12 Sources) को शामिल किया जा सकता है. अंडे, चिकन, मछली, दूध और दूध से बनी अन्य चीजें खाई-पी जा सकती हैं.
  • बाजार में विटामिन बी12 फोर्टिफाइड फूड्स मिलते हैं. इन्हें डाइट का हिस्सा बनाया जा सकता है.
  • डॉक्टर की सलाह से विटामिन बी12 के सप्लीमेंट्स लिए जा सकते हैं. इन सप्लीमेंट्स को खाने पर शरीर की विटामिन बी12 की कमी पूरी हो जाती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Lifestyle, Vitamin B12, Tingling In Hands, Vitamin B12 Deficiency, Numb Hands
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com