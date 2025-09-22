तुलसी के अलावा इन 6 जड़ी-बूटियों को भी आंगन में उगा सकते हैं आप, कई बीमारियों का घर पर ही हो जाएगा इलाज

Ayurvedic Herbs to Grow at Home: तुलसी का पौधा लगभग हर भारतीय घर के आंगन में होता है. धार्मिक मान्यताओं से अलग इसे सेहत के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है. यही वजह है कि हेल्थ एक्सपर्ट्स भी तुलसी की हर्बल टी पीने या इसके पत्तों को खाने की सलाह देते हैं. हालांकि, तुलसी के अलावा भी कई जड़ी-बूटियां ऐसी हैं जिन्हें घर पर आसानी से उगाया जा सकता है. यहां हम आपको 6 ऐसी ही खास जड़ी-बूटियों के बारे में बता रहे हैं. ये न केवल आपके घर के वातावरण को शुद्ध रखेंगी, बल्कि कई बीमारियों से बचाव में भी मददगार साबित होंगी. आइए जानते हैं इनके बारे में-

शतावरी (Shatavari)

लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है, शतावरी का. खासकर इसे महिलाओं के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. महिलाओं की कमजोरी, थकान और हार्मोन से जुड़ी समस्याओं में शतावरी बेहद फायदेमंद मानी जाती है. ऐसे में आप अपने आंगन में शतावरी का पौधा लगा सकते हैं.

अश्वगंधा को शरीर और दिमाग दोनों का टॉनिक माना जाता है. यह तनाव और चिंता को कम करने में मदद करती है. कई रिसर्च रिपोर्ट में इसे नींद की समस्या, मानसिक थकान जैसी परेशानियों में फायदेमंद बताया गया है. इसके अलावा यह रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और ताकत देने के लिए भी जानी जाती है.

छोटे पत्तों और सफेद फूलों वाली इस जड़ी-बूटी को खासतौर पर दिमाग के लिए अच्छा माना जाता है. ब्राह्मी याददाश्त बढ़ाती है और मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करती है. पढ़ाई करने वाले बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, सबके लिए यह फायदेमंद है. ऐसे में आप घर के आंगन में ब्राह्मी का पौधा लगा सकते हैं.

गिलोय को आयुर्वेद में 'अमृत' कहा गया है. यह शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने में बेहद असरदार है. बुखार, सर्दी-जुकाम जैसी मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए गिलोय का सेवन करना फायदेमंद होता है. आप अपने घर में गिलोय लगा सकते हैं और इससे हर्बल टी बनाकर पी सकते हैं.

हल्दी तो हर भारतीय रसोई का अहम हिस्सा है. यह न सिर्फ खाने का स्वाद और रंग बढ़ाती है, बल्कि इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण भी होते हैं. हल्दी चोट, सूजन और संक्रमण जैसी समस्याओं से बचाती है और शरीर को अंदर से मजबूत बनाती है.

गोटू कोला याददाश्त और ध्यान बढ़ाने वाली जड़ी-बूटी है. यह दिमाग को एक्टिव रखने में मदद करती है. आजकल यह स्किनकेयर प्रोडक्ट्स में भी खूब इस्तेमाल की जा रही है. ऐसे में आप गोटू कोला के पौधे को भी घर में उगा सकते हैं.

इन जड़ी-बूटियों को घर के आंगन या गमले में आसानी से लगाया जा सकता है. ये न केवल प्राकृतिक रूप से आपकी सेहत का ख्याल रखती हैं, बल्कि कई बीमारियों के घरेलू इलाज में भी कारगर साबित होती हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.