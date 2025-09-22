बिना मेहंदी के बाल काले कैसे करें? हेयर एक्सपर्ट ने बताया सफेद बालों को जड़ से काला करने का असरदार तरीका

White Hair Remedy: आज के समय में कम उम्र में ही बालों का सफेद हो जाना एक आम परेशानी हो गई है. अब, इन बालों को छिपाने के लिए लोग हेयर डाई का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि, इन डाई में कई तरह के केमिकल मौजूद होते हैं, जो समय के साथ बालों को अधिक नुकसान पहुंचाने लगते हैं. ऐसे में अगर आप सफेद बालों को काला करने का कोई नेचुरल तरीका ढूंढ रहे हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मदददार हो सकता है. यहां हम आपको एक ऐसा ही आसान और असरदार तरीका बता रहे हैं.

बालों को नेचुरली काला कैसे करें?

दरअसल, ये तरीका हेयर एक्सपर्ट और लाइसेंस प्राप्त हेयर केयर प्रैक्टिशनर डॉक्टर मदीहा भयानी ने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किया है. यूट्यूब पर शेयर किए गए एक वीडियो में वे बताती हैं, अगर बाल उम्र के कारण सफेद हुए हैं, तो उन्हें पूरी तरह काला करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर वजह पोषण की कमी, खराब ब्लड सर्कुलेशन या तनाव है, तो प्राकृतिक तरीकों से बालों का रंग वापस लाया जा सकता है. इस कंडीशन में आप एक नुस्खे को आजमाकर देख सकते हैं. आप घर पर ही नेचुरल डाई बना सकते हैं. इसे बनाने के लिए आपको किसी भी केमिकल की जरूरत नहीं होगी, जिससे ये आपके बालों को बिना कोई नुकसान पहुंचाए असर दिखाएगा.

इसके लिए सबसे पहले एक आयरन की कढ़ाई लें. लोहे के बर्तन में बनाने से उसमें से आयरन निकलता है, जो बालों में मेलानिन (रंग बनाने वाला पिगमेंट) को बढ़ाने में मदद करता है.

कढ़ाई को हल्का गर्म कर लें.

इसके बाद कढ़ाई में एक ताजा आंवला कद्दूकस कर डाल लें या सूखा आंवला पाउडर इस्तेमाल करें.

इसके बाद शिकाकाई और रीठा पाउडर डालकर भूनें.

अब, कढ़ाई में बहेड़ा, लौंग और कलौंजी डालें.

जब यह मिश्रण अच्छे से पक जाए, तब इसमें मेथी पाउडर मिलाएं.

आखिर में इसमें थोड़ा कैस्टर ऑयल डालकर इसे गाढ़ा पेस्ट बना लें.

पेस्ट तैयार होने पर आप इसे छानकर रख सकते हैं.

इस हर्बल मास्क को हफ्ते में 1–2 बार बालों और स्कैल्प पर लगाएं.

लगाने से पहले बाल हल्के गीले कर लें.

बालों की जड़ों से लेकर नीचे तक इस पेस्ट को अच्छी तरह लगाएं और कम से कम 1 घंटे तक ऐसे ही छोड़ दें.

तय समय बाद केवल पानी से बाल धो लें.

उसी दिन शैंपू का इस्तेमाल न करें. साथ ही जब बाल सूख जाएं, तब रात में हल्का तेल जरूर लगाएं.

इस सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर मदीहा बताती हैं, आंवला विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और बालों को प्राकृतिक रूप से काला करने में सबसे असरदार माना जाता है.

शिकाकाई और रीठा पाउडर, दोनों प्राकृतिक क्लेंजर हैं, जो सिर की गंदगी और डैंड्रफ हटाकर जड़ों को मजबूत करते हैं.

बहेड़ा एक खास जड़ी-बूटी है, जो बालों को काला करने और जड़ों को मजबूत बनाने में कारगर है.

लौंग और कलौंजी बालों की जड़ों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाकर मेलानिन को एक्टिव करते हैं.

वहीं, मेथी बालों को झड़ने से रोकती है और उन्हें चमकदार बनाती है.

हेयर एक्सपर्ट कहती हैं, यह नुस्खा तुरंत असर नहीं दिखाता है. लेकिन अगर इसे 2–3 महीने तक नियमित रूप से इस्तेमाल किया जाए, तो बालों का सफेदपन धीरे-धीरे कम होने लगता है. साथ ही यह बालों को मजबूत, घना और चमकदार भी बनाता है. ऐसे में आप भी इस नुस्खे को आजमाकर देख सकते हैं और बिना किसी साइड इफैट के सफेद बालों को काला कर सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.