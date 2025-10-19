White Hair Home Remedies: बालों का सफेद होना कर रहा है शर्मिंदा? अपनाएं ये 5 आसान घरेलू नुस्खे, शाइनी और काले होंगे बाल

Home Remedies To Get Rid of White Hair: आजकल लोगों में सफेद बाल होने की समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है. खासतौर से युवा वर्ग के लोगों में तो ये समस्या आम हो गई है. सफेद बाल से खूबसूरती तो फिकी होती ही है, साथ में कई बार शर्मिंदा भी होना पड़ता है. इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए कई लोग मेहंदी, डाई का इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ महेंगे ट्रीटमेंट तक अपनाते हैं, जिसका ज्यादा कुछ फायदा नहीं देखने को मिलता है. बाजार के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से कई बार साइड इफेक्ट्स का भी सामना करना पड़ सकता है. जानकारी के लिए बता दें कि जरूरत से ज्यादा तनाव, पौषक तत्वों की कमी, खराब खानपान, प्रदूषण से बालों के सफेद होने की समस्या देखने को मिलती है. इसके अलावा जेनेटिक्स भी एक बड़ा कारण हो सकता है. इसी कड़ी में आज हम आपको कुछ घरेलू नुस्खे बताने जा रहे हैं जिन्हें अपनाने से आपके बाल काले और शाइनी होंगे और ज्यादा खर्च भी नहीं पड़ेगा.

1. नींबू और शहद

नींबू और शहद, दोनों चीजें आसानी से घर में उपलब्ध हो जाती हैं. ऐसे में सफेद बालों को काला करने के लिए इनका इस्तेमाल आप घरेलू नु्स्खे के रूप में कर सकते हैं. इसके लिए आप नींबू के रस को शहद के साथ मिलाकर अपने बालों में लगाएं और 30 से 45 मिनट बाद धो लें. इससे आपके बालों का रंग काला हो सकता है.

बालों को काला करने के लिए करी पत्ता और नारियल तेल बहुत फायदेमंद हो सकता है. इसके लिए आप करी पत्तों को नारियल तेल में डाल कर गर्म करें. इसको ठंडा करने के बाद अपने बालों में अच्छे से मालिश करें. दरअसल, करी पत्ते में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो बालों को काला बनाए रखने में मदद करते हैं. ऐसे में सफेद बालों को काला करने के लिए आप ये नुस्खा अपना सकते हैं.

बालों को काला करने के लिए आपके किचन में रखी प्याज काफी फायदेमंद हो सकती है. इसके लिए आप प्याज का रस निकालकर अपने स्कैल्प पर लगाएं और फिर करीब 30 मिनट बाद अच्छे से धो लें. दरअसल, प्याज के रस से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता जिससे बाल ब्लैक होते हैं.

व्हाइट हेयर्स से राहत पाने के लिए आप बादाम का तेल और एलोवेरा लगा सकते हैं. दरअसल, बादाम के तेल में भरपूर मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है और साथ ही एलोवेरा में बालों के लिए जरूरी कई पोषक तत्व पाए जाते हैं. आप इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर अपने बालों में लगाएं, इससे आपके बाल काले और शाइनी होंगे.

बालों को वापिस से ब्लैक बनाने और मजबूती देने के लिए आप हल्दी और दही का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप दोनों को अच्छे से मिक्स कर एक पेस्ट बनाएं और अपने बालों में लगा लें. इससे बाल शाइनी भी बनते हैं और ब्लैक हो सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.