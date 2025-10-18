Clean your hands before applying mehndi : मेहंदी लगाने से पहले अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह धो लें. अगर आपने हाथों पर तेल, क्रीम या लोशन लगाया है, तो मेहंदी का रंग त्वचा में ठीक से नहीं चढ़ेगा. अपने रोमछिद्र खोलने के लिए कुछ मिनट के लिए हाथों को गुनगुने पानी में भिगोएं, इससे रंग और बेहतर चढ़ेगा. इसके बाद, मेहंदी लगाने से पहले हाथों पर नींबू और चीनी का मिश्रण लगाएं, यह रंग को और गहरा करने में मदद करेगा.

जब मेहंदी सूख जाए, तब नींबू-चीनी का घोल लगाना बहुत फायदेमंद होता है. इसके लिए आधे नींबू का रस लेकर उसमें एक चुटकी चीनी मिलाएं और सूखी मेहंदी पर धीरे-धीरे लगाएं. इससे मेहंदी का रंग गहरा लाल हो जाएगा.

मेहंदी हटाने के बाद कभी भी तुरंत पानी से न धोएं. इसके बजाय सरसों का तेल, नारियल तेल या कपूर का तेल हल्के हाथों से लगाएं. यह त्वचा को मॉइश्चर देता है और रंग को लंबे समय तक टिकाए रखता है.

मेहंदी लगाने से पहले या बाद में, अगर आप कॉफी पाउडर, लौंग का तेल या नींबू का रस इस्तेमाल करें तो मेहंदी का रंग और गहरा हो जाता है. साथ ही, मेहंदी सूखने के बाद लौंग जलाकर उसका धुआं हाथों पर लगाएं — यह पारंपरिक नुस्खा मेहंदी को और सुंदर बनाता है.

अन्‍य जरूरी ट‍िप्‍स (Other important tips)

मेहंदी लगाने के बाद हाथों को कम से कम 6-8 घंटे तक पानी को न छुएं. कोशिश करें कि मेहंदी रातभर लगी रहे ताकि रंग पूरी तरह चढ़ सके. मेहंदी खुरचकर निकालें, धोएं नहीं.

नतीजा (Result)

अगर आप ये आसान टिप्स अपनाएंगी, तो इस दिवाली आपकी मेहंदी खूब गाढ़ी, चमकदार और टिकाऊ बनेगी. सुंदर मेहंदी से सजी हथेलिया आपके त्यौहार की खूबसूरती को और बढ़ा देंगी.

