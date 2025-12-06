फ्रिज में भूलकर भी न रखें ये 5 चीजें, पेट होगा खराब, पड़ जाएंगे लेने के देने, 99% लोग करते हैं ये गलती

Fridge mai kya nahi rakhna chahiye: खाने के सामान को खराब होने से बचाने और फ्रेश रखने के लिए फ्रिज का इस्तेमाल किया जाता है. कई बार लोग जान-अनजाने कुछ ऐसी खाने की चीजें फ्रिज में रख देते हैं जो बाद में नुकसानदायक साबित होती हैं. क्या आप जानते हैं हर एक खाने को आइटम को फ्रिज में रखना सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक हो सकता है. हाल ही में न्यूट्रिशनिस्ट सिमरत कथूरिया ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से एक वीडियो शेयर की और ये बताया कि ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जो फ्रिज में रखने से परहेज करना चाहिए. आइए जानते हैं...

1. टमाटर

99% लोग टमाटर को अपने फ्रिज में ही स्टोर करते हैं. इसी के चलते न्यूट्रिशनिस्ट सिमरत ने बताया कि टमाटरों को फ्रिज में रखने से बचना चाहिए. दरअसल, इससे लाइकोपीन (Lycopene) और फ्लेवर यानी स्वाद खत्म हो जाता है. बता दें कि लाइकोपीन एक एंटीऑक्सीडेंट है जो टमाटर को लाल रंग देता है और दिल की बीमारियों का खतरा कम करता है. ऐसे में टमाटरों को धूप से दूर, रूम टेंपरेचर में रखना अच्छा माना जाता है.

अधिकतर लोग बचे हुए फलों के रस को फ्रिज में काफी लंबे समय तक स्टोर कर रखते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं ये सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है. बचे हुए जूस को हमेशा फ्रेश ही पीना चाहिए. न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं कि अगर जूस रखना भी है तो फ्रीजर में रखें.

न्यूट्रिशनिस्ट के मुताबिक अदरक लहसुन के पेस्ट को हमेशा फ्रीजर में ही रखना चाहिए. फ्रिज में रखने से इस पेस्ट में बैक्टीरिया की ग्रोथ हो सकती है जिससे फूड पॉइजनिंग का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में अगली बार जब भी अदरक-लहुसन का पेस्ट रखने जाए तो इस बात का ध्यान रखें.

कई बार रोटियां सेंकने के बाद गूंथा हुए आटे को लोग फ्रिज में उठाकर रख देते हैं. लेकिन ये सबसे बड़ी गलती हो सकती है. न्यूट्रिशनिस्ट सिमरत बताती हैं कि इससे आटा फर्मेंट (Ferment) होना शुरू हो जाता है जिससे गैस, ब्लोटिंग की समस्या का खतरा बढ़ जाता है. इसी कारण से फ्रिज में रखे आटे की रोटियां खाने से परहेज करना चाहिए.

कटे हुआ नींबू ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाता है और इसी कारण से इसे फ्रिज में रखने से बचना चाहिए. वहीं, अगर आपके घर में बहुत सारे कटे हुए नींबू हैं तो आप इनका रस निकालकर आइस ट्रे में जमाकर रख दें. ये बाद में इस्तेमाल करने के लिए सही रहेगा.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.