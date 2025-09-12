जोड़ों के दर्द के लिए 5 सबसे असरदार घरेलू नुस्खे

Joint Pain Remedy: जोड़ों का दर्द एक आम समस्या है. हालांकि, पहले ये समस्या केवल बुजुर्गों में देखने को मिलती थी, लेकिन अब युवा भी इससे परेशान रहने लगे हैं. इसके पीछे लंबे समय तक बैठना, गलत खानपान, तनाव और शरीर में पोषण की कमी जैसे कारण जिम्मेदार हो सकते हैं. अब, इस तरह की कंडीशन में ज्यादातर लोग दवाओं का सहारा लेते हैं लेकिन आप चाहें तो कुछ नेचुरल तरीके अपनाकर भी ज्वाइंट पेन से निजात पा सकते हैं. मशहूर योग गुरु और लेखक हंसा योगेन्द्र ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने जोड़ों के दर्द से निजात पाने के कुछ ऐसे ही आसान और असरदार तरीके बताए हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

कैसे पाएं जोड़ों के दर्द से छुटकारा?

स्ट्रेचिंग और आसन

योग गुरु बताती हैं, जोड़ों को फ्लेक्सिबल बनाए रखने के लिए स्ट्रेचिंग सबसे जरूरी है. इसके लिए रोज थोड़ा समय निकालकर हल्की वॉक, नेक रोटेशन, शोल्डर और रिस्ट स्ट्रेचेस करें. जब शरीर थोड़ा सहज हो जाए तब तालासन, पवनमुक्तासन, भुजंगासन और वक्रासन जैसे आसन करें. ये व्यायाम जोड़ों की गतिशीलता बढ़ाते हैं और दर्द कम करते हैं.

हंसाजी कहती हैं, सही तरीके से सांस लेना भी दर्द कम करने में मदद करता है. डीप ब्रीदिंग और एब्डोमिनल ब्रीदिंग प्राणायाम रोजाना करने से तनाव घटता है और शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बेहतर होता है. यह जोड़ों के दर्द को ट्रिगर करने वाले स्ट्रेस को भी कम करता है.

योग गुरु के मुताबिक, तनाव जोड़ों के दर्द को और बढ़ा देता है. इसलिए रोजाना कुछ समय रिलैक्सेशन तकनीक के लिए निकालें. इसके लिए आप शवासन, निस्पंद भाव या हल्का मेडिटेशन कर सकते हैं. ये मन को शांत करते हैं, जिससे दर्द नियंत्रण में मदद मिलती है.

अदरक, काली मिर्च, पिपली, लौंग, सहजन (ड्रमस्टिक) और करेला जैसे खाद्य पदार्थ हड्डियों और जोड़ों के लिए फायदेमंद हैं. इनमें कैल्शियम, विटामिन C और विटामिन B कॉम्प्लेक्स की भरपूर मात्रा होती है, जिससे जोड़ों को मजबूती मिलती है और दर्द नेचुरल तरीके से कम होने लगता है.

इन सब से अलग जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए हंसाजी हॉट वॉटर बैग से सिकाई करने की सलाह देती हैं. आप नहाने के लिए भी गुनगुने पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं. साथ ही रोजाना 10–15 मिनट धूप में बैठना भी बहुत फायदेमंद है क्योंकि इससे विटामिन D मिलता है जो हड्डियों के लिए बेहद जरूरी है.

हंसा योगेन्द्र बताती हैं, जोड़ों का दर्द धीरे-धीरे बढ़ने वाली समस्या है, लेकिन समय रहते ध्यान दिया जाए, तो इसे कंट्रोल किया जा सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.