2 दिन की ट्रिप पर निकलना है तो दिल्ली के पास ही हैं 5 खूबसूरत डेस्टिनेशंस, आज ही बना लीजिए घूमने का प्लान

Travel: रोज-रोज घर से ऑफिस और ऑफिस से घर जाते हुए व्यक्ति ऊब जाता है. ऐसे में मन करता है कहीं 1-2 दिन के लिए घूमने निकला जाए. कॉर्पोरेट की जिंदगी में जल्दी लंबी छुट्टी मिलती नहीं है और कई बार इतना बजट भी नहीं होता है कि ज्यादा दिनों के लिए घूमने निकला जा सके. ऐसे में यहां आपके लिए ऐसे 5 ट्रेवल डेस्टिनेशंस (Travel Destinations) दिए जाए रहे हैं जो दिल्ली से पास हैं, बेहद खूबसूरत हैं और जहां आप 2 दिन की ट्रिप प्लान कर सकते हैं. आप चाहे तो वीकेंड पर भी इन जगहों की सैर करके सोमवार ऑफिस लौट सकते हैं.

दिल्ली के पास 2 दिन की ट्रिप का प्लान | 2 Day Trip Near Delhi

सफारी का मजा लेना चाहते हैं तो जिम कॉर्बेट नैशनल पार्क घूमने का प्लान बना लें. यहां आप 650 से ज्यादा किस्म के पक्षी देख सकेंगे, टाइगर समेत अलग-अलग जानवरों को पास से प्रकृति के बेहद करीब देख पाएंगे. यहां वाइल्डलाइफ सफारी, टाइगर स्पॉटिंग, बर्ड वॉचिंग और रिवर राफ्टिंग की जा सकती है.

जयपुर (Jaipur) को पिंक सिटी कहा जाता है. यहां आराम से 2 दिनों में घूमा-फिरा जा सकता है. राजस्थानी संस्कृति को जानना और महसूस करना अपनेआप में एक बेहद खास अनुभव है. यहां किलों की सैर, शॉपिंग, खानपान और खूबसूरत शाम का मजा लिया जा सकता है. आप सिटी पैलेस, जंतर मंतर, हवा महल और बापू बाजार घूम सकते हैं.

अल्वर स्थित नीमराना दिल्ली से ट्रेन का सफर करते हुए कुछ घंटों में पहुंचा जा सकता है. यहां आप किला तो घूम ही सकते हैं साथ ही आसपास शॉपिंग का लुत्फ ले सकते हैं, कैंपिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं और जिपलाइनिंग जैसे एडवेंचर स्पॉर्ट का मजा ले सकते हैं. नीमराना की दूरी दिल्ली से मात्र 122 किलोमीटर है.

आप रात में दिल्ली से बस लेंगे तो अगली सुबह नैनीताल (Nainital) में उतरेंगे. यहां की खूबसूरती आपके दिल में उतर जाएगी. सुहावने मौसम वाले शहर नैनीताल जाकर आप सनराइज और सनसेट अलग-अलग व्यू पॉइंट्स से देख सकते हैं. यहां के नैना देवी और कैंची धाम मंदिर दर्शन करने जा सकते हैं और बोटिंग, कैंपिंग, कायाकिंग और पैराग्लाइडिंग वगैरह कर सकते हैं.

दिल्ली से सुबह बस लेंगे तो आप शाम तक मसूरी पहुंच जाएंगे. जितना खूबसूरत मसूरी शहर है उतना ही खूबसूरत देहरादून से मसूरी का रास्ता भी है. यहां सनसेट पॉइंट, मंकी पॉइंट, गोर्खा फॉर्ट और कसौली क्लब वगैरह जाएं. मसूरी से थोड़ी ही दूरी पर है लैंडोर जहां की शांति आपके दिल को सुकून से भर देगी.