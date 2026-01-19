नॉन वेज न खाने वाले लोग शरीर में कैसे बढ़ाएं Vitamin B12? ये 4 चीजें करेंगी कमी पूरी

Vitamin B12 Vegetarian Foods: हमारा शरीर कई सारे पोषक तत्वों से मिलकर बना होता है. अगर किसी भी पोषक तत्व की कमी हो जाए तो शरीर को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. इन्हीं में से एक सबसे जरूरी पोषक तत्व है विटामिन बी12. जानकारी के लिए बता दें कि विटामिन B12 की कमी भारत में बहुत आम है, खासकर शाकाहारी लोगों में. इसकी वजह यह है कि वेजिटेरियन लोगों की डाइट में अधिकतर चीजें प्लांट बेस्ड होती हैं, जबकि विटामिन B12 ज्यादातर जानवरों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों में पाया जाता है. ऐसे में अगर आप नॉन वेज नहीं खाते और शरीर में विटामिन बी12 बढ़ाना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए ही है. आज हम आपको 4 ऐसे वेजिटेरियन फूड्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके सेवन से आप शरीर में विटामिन बी12 की कमी को पूरा कर सकते हैं. आइए जानते हैं...

1. दूध

एक गिलास गाय के दूध में लगभग 1.1 माइक्रोग्राम विटामिन B12 होता है, जो किसी एडल्ट के लिए रोजाना जरूरी 2.4 माइक्रोग्राम की मात्रा का लगभग 45% पूरा कर देता है. शरीर में विटामिन बी12 की कमी को पूरा करने के लिए दूध पीना बहुत ही ज्यादा आसान और प्रभावी तरीका माना जाता है. रिसर्च के अनुसार, दूध में मौजूद विटामिन B12 शरीर में बहुत आसानी से अवशोषित हो जाता है. इसके अलावा दूध बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि यह उन्हें नेचुरली जरूरी पोषक तत्व देता है और अतिरिक्त सप्लीमेंट लेने की जरूरत भी कम पड़ती है.

लो-फैट योगर्ट की एक सर्विंग में लगभग 0.6 से 1.0 माइक्रोग्राम विटामिन B12 पाया जाता है. इसमें मौजूद गुड बैक्टीरिया पेट को स्वस्थ रखते हैं, जिससे B12 का अवशोषण भी बेहतर होता है. योगर्ट पाचन को ठीक रखने के साथ-साथ B12 की कमी से होने वाली समस्याएं जैसे मुंह के छाले और कब्ज को भी कम करने में मदद करता है.

घर में ताजे दूध से बने 100 ग्राम पनीर में लगभग 0.7–0.8 माइक्रोग्राम विटामिन B12 होता है. यह मात्रा आपकी रोज की जरूरत का करीब एक-तिहाई हिस्सा पूरा कर देती है. इसके अलावा पनीर में 18–20 ग्राम प्रोटीन भी होता है. शरीर में विटामिन बी12 को बढ़ाने के लिए हफ्ते में 3–4 बार पनीर खाने की सलाह दी जाती है.

ब्रेकफास्ट सीरियल की एक सर्विंग में लगभग 1.0 से 2.5 माइक्रोग्राम विटामिन B12 पाया जाता है. रिसर्च के अनुसार, फोर्टिफाइड फूड्स से मिलने वाला B12 उतना ही प्रभावी होता है जितना नॉन‑वेज फूड आइटम्स में पाया जाता है. ब्रेकफास्ट सीरियल हमेशा लो शुगर वाले चुनने चाहिए, ताकि बॉडी में ब्लड शुगर लेवल अचानक से न बढ़े.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.