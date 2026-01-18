रोजाना अनार खाने से क्या होता है? किन लोगों को अनार बिल्कुल नहीं खाना चाहिए

Pomegranate Benefits: अनार पोषक तत्वों से भरपूर होता है. रोजाना एक अनार खाने से कई बीमारियों से बचाव होता है. अनार में मौजूद पॉलीफेनॉल और विटामिन सी कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं. इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट झुर्रियों और त्वचा के दाग-धब्बों को भी कम करते हैं. अनार खाने के अलावा इसका जूस भी मेटाबॉलिज्म और ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम करता है. कई अध्ययनों से पता चलता है कि यह ऑक्सीडेटिव तनाव और सूजन को कम करता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल को बेहतर बनाता है. चलिए आपको बताते है रोज एक अनार खाने से क्या होता है और किन लोगों को अनार बिल्कुल नहीं खाना चाहिए?

आंतों के लिए फायदेमंद

अनार खाने से शरीर को आवश्यक फाइबर मिलता है. यह आंतों की हेल्थ में सुधार करता है. रोजाना अनार खाने से सूजन, जोड़ों का दर्द और अकड़न जैसी समस्याएं कम होती हैं. इसके अलावा अनार में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट मासिक धर्म के दौरान होने वाले दर्द और बेचैनी को कम करने में मदद करते हैं.

अनार विटामिन सी से भरपूर होता है. यह रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को बढ़ाता है. अनार में एंटीवायरल और एंटी बैक्टीरियल यौगिक भी पाए जाते हैं, जो शरीर को संक्रमणों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं. अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि अनार में कैंसर रोधी गुण होते हैं, जो प्रोस्टेट और स्तन कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को रोकते हैं.

अनार खून के थक्के बनने से रोकता है. यह शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति को बेहतर बनाता है. यह ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में मदद करता है. इसके अलावा अनार एनीमिया से पीड़ित लोगों के लिए एक अच्छा उपाय है. इसमें मौजूद आयरन हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ाने में सहायक होता है.

अनार ब्लड प्रेशर को कम करने में सहायक होता है. इसलिए कम बीपी वाले लोगों को इसका अधिक मात्रा में सेवन करने की सलाह नहीं दी जाती है.

अनार कुछ दवाओं के असर को बदल सकता है, इसलिए स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्या के लिए दवा ले रहे लोगों को इससे परहेज करना चाहिए.

कुछ लोगों को अनार खाने के बाद खुजली, उल्टी और मुंह में सूजन जैसे एलर्जी के लक्षण महसूस हो सकते हैं.

जिन लोगों को पेट की समस्या है, उनके लिए अनार का सेवन न करना बेहतर है.

शुगर के मरीजों को अनार का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्क से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

