शादी हो गई, बजट में ढूंढ रहे हैं हनीमून डेस्टिनेशन तो यहां झील, पहाड़, फ्रेश हवा और बीचेज सब मिलेंगे बजट में

Honeymoon Destinations: शादी के बाद की हनीमून ट्रिप न्यूली वेड कपल के लिए बहुत खास होती है. वेडिंग की भागदौड़ के बाद कपल शांत वातावरण वाली जगह की तलाश में रहता है जहां वह अच्छे से घूम सके. अधिकतर शादियों में खर्चा ही इतना ज्यादा हो जाता है कि कपल बजट फ्रेंडली हनीमून डेस्टिनेशन ही चुनना पसंद करता है. अगर आपकी भी अभी शादी हुई है और आप कम बजट में हनीमून पर जाने का विचार कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. आज हम आपके लिए कुछ ऐसी बजट फ्रेंडली हनीमून डेस्टिनेशन लेकर आए हैं जहां आप झील, पहाड़, फ्रेश हवा और बीचेज का लुत्फ उठा सकेंगे वो भी कम खर्चे में.

1. जैसलमेर

हनीमून के लिए जैसलमेर काफी अच्छी डेस्टिनेशन हो सकती है. यहां आप अपने पार्टनर के साथ सुकून के पल बिता सकते हैं. यहां किले, पुरानी हवेलियां, रेगिस्तान और थार रेगिस्तान के नजारे आपके दिल में बस ही जाएंगे. आप फ्लाइट और ट्रेन से जैसेलमेर आसानी से पहुंच सकते हैं. यहां आपका खर्चा भी कम होगा.

कर्नाटक में स्थित कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है. ये जगह अपनी हरियाली, शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता के लिए फेमस है. यहां हर-भरे कॉफी के बगीचे, झरने और नदियों के नजारे आपका दिल ही जीत लेंगे. अक्टूबर से लेकर मार्च तक का समय यहां घूमने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है. कपल यहां एबी फॉल्स और इरुप्पु फॉल्स जैसे झरनों का आनंद उठा सकते हैं. साथ ही आप ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग जैसी एक्टिविटीज के साथ अपनी ट्रिप को और भी ज्यादा यादगार बना सकती हैं.

शांत वातावरण और साफ-शुद्ध हवा का आनंद लेने के लिए आप तमिलनाडु में स्थित ऊटी जा सकते हैं. पार्टनर के साथ रोमांटिक ट्रिप के लिए यह जगह आपके लिए बेस्ट साबित हो सकती है. यहां मौसम पूरे साल लगभग ठंडा रहता है. साथ ही यहां पहाड़ों की हरियाली मानसिक शांति का अनुभव कराती है. अगर आप साउथ में रहते हैं तो यहां जाने में आपका ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा.

कम बजट में अगर आप पार्टनर के साथ हनीमून पर बीच का मजा लेना चाहते हैं तो लक्षद्वीप आपके लिए काफी अच्छी डेस्टिनेशन हो सकती है. यहां कपल्स कठमठ, मिनीकॉय, कवरत्ती, बंगाराम, कल्पेनी और अगाती द्वीपों पर घूम सकते हैं. साथ ही यहां के बीच पर आप अपने पार्टनर के साथ कैंडल लाइट डिनर का भी मजा ले सकते हैं.

