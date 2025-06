सालों तक जीएंगे आप, एक भी बीमारी नहीं फटकेगी आपके पास, जब रोज करेंगे ये 6 जादुई काम

Secret To Staying Healthy: अच्छी सेहत को बेहतर लाइफ के लिए सबसे जरूरी माना जाता है. लोग इस के लिए खानपान से लेकर एक्सरसाइज तक पर ध्यान देते हैं. आजकल बढ़ते पॉल्यूशन और बिजी लाइफस्टाइल के कारण सेहत पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत और बढ़ती जा रही है. हर दिन सामने आने वाली तरह तरह की बीमारियां लोगों के लिए नए नए खतरे सामने लाती रहती हैं. इसके साथ ही कैंसर और डायबिटीज जैसी बीमारियों का भी खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है. सोशल मीडिया पर हेल्थ रिलेटेड पोस्ट नजर आते रहते हैं जिनमें लोगों को हेल्थ को लेकर अपडेट किया जाता है. हाल ही में इंस्टाग्राम पर vps.talks अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया गया है जिसमें हेल्थ को बेहतर रखने के लिए रूटीन में कुछ खास बातों को शामिल करने की सलाह (Healthy Rahne Ke Liye Kya Hai Jaruri) दी गई है. आइए जानते हैं डेली लाइफ में किन छह बातों का ध्यान (Healhy Rahane Ke Liy Kay Kare) रखने से हम अपनी सेहत की बेहतर देखभाल कर सकते हैं (Healhy Rahane Ka Secret Kya Hai).

हेल्थ को बेहतर रखने हर दिन करें ये 6 काम (Do these 6 things every day to keep your health better)

हेल्थ को बेहतर रखने के लिए हर दिन हमें कुछ देर के लिए ध्यान जरूर लगाना चाहिए. योग और ध्यान का सेहत पर बहुत अच्छा असर पड़ता है. ध्यान लगाने में मेंटल हेल्थ पर काफी पॉजिटिव असर होता है और इससे तनाव जैसी परेशानियों से राहत मिलती है. अपने रूटीन में आधे घंटे के मेडिटेशन को शामिल करने से हेल्थ को बेहतर रखने में काफी मदद मिल सकती है.

एक्सरसाइज के लिए निकाले समय

उम्र के साथ बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी कम होने लगती है और इसका फिजिकल हेल्थ पर काफी असर पड़ता है. इसे कम करने के लिए हमें अपनी रूटीन में एक्सरसाइज को शामिल करना चाहिए. बॉडी को मूवमेंट की जितनी ज्यादा आदत रहेगी हेल्थ पर उसका उतना ही अच्छा असर पड़ेगा. हर व्यक्ति को हेल्थ को बेहतर बनाए रखने के लिए कम से कम आधे घंटे एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए.

डाइट का भी सीधा रिलेशन हेल्थ से है. हर किसी को बैलेंस डाइट लेने पर ध्यान देना चाहिए ताकि बॉडी को सभी तरह के जरूरी विटामिंस से लेकर कार्ब्स, प्रोटीन, मिनरल्स सभी चीजें मिलती रहें. बॉडी को ठीक तरह से काम करने के लिए ये सभी चीजें जरूरी होती है.

ह्यूमन बॉडी इस तरह से डिजाइन है कि वह अपने आप को खुद ही ठीक करती है लेकिन यह काम तब होता है जब हम गहरी नींद में होते हैं. रात के समय जब हम गहरी नींद में होते हैं बॉडी में हर जरह की मरम्मत होती है. इसीलिए बेहतर हेल्थ के लिए हर दिन सात से आठ घंटे की गहरी नींद बेहद जरूरी होती है.

नींद के साथ बॉडी को आराम की भी जरूरत होती है. नींद के अलावा भी दिन में काम के दौरान बीच बीच में कुछ समय का ब्रेक लेना चाहिए. इसे दौरान ब्रेन और बॉडी दोनों को रिलैक्स रखें.

सेहत को बेहतर रखने के लिए खुश रहना भी बहुत जरूरी है. इसके लिए हर कुछ समय के लिए वह काम करें, जो आपको सबसे ज्यादा खुशी देता है. इसका सेहत पर गहरा असर होता है. प्रस्‍तुत‍ि: रोह‍ित कुमार

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.