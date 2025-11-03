विज्ञापन

झट से मान जाएगी आपकी रूठी हुई गर्लफ्रेंड, मैसेज में भेज दें ये शायरियां, गुस्सा होगा छूमंतर

How to Impress Angry Girlfriend: आज हम आपके लिए कुछ चुनिंदा शायरियां लेकर आए हैं जिन्हें आप अपनी गर्लफ्रेंड को भेजकर उन्हें मना सकते हैं. इससे उनका गुस्सा तो छूमंतर होगा ही साथ में रिलेशन भी पहले से कई ज्यादा मजबूत हो जाएगा.

रूठी गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए शायरियां

Shayaris for Angry Girlfriend: रिलेशनशिप में रूठना-मनाना काफी आम बात है. लेकिन अगर आपकी गर्लफ्रेंड काफी ज्यादा समय तक गुस्सा या नाराज रहे तो स्थिति गंभीर हो सकती है. ऐसे में पार्टनर को उन्हें मनाने के लिए कोई भी कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए, वरना रिश्ता टूटने की भी नौबत आ सकती है. अगर आपकी लव पार्टनर यानी गर्लफ्रेंड आपसे नाराज है तो ये खबर आपके काम की है. आज हम आपके लिए कुछ चुनिंदा शायरियां लेकर आए हैं जिन्हें आप अपनी गर्लफ्रेंड को भेजकर उन्हें मना सकते हैं. इससे गुस्सा तो छूमंतर होगा ही साथ में रिलेशन भी पहले से कई ज्यादा मजबूत हो जाएगा. 

1. तू रूठ जाता है तो 
दिल टूट जाता है,
बता कैसे संभालु 
मै खुद को,
तेरे बिना मेरा अक्स मुझसे 
दूर हो जाता है

2. हर बार मेरी जिंदगी में
मिठास आती है,
जब तू रूठने के बाद मेरे
पास आती है

3. रूठने का तेरे भी क्या अजीब अंदाज है,
मुस्कुराना चाहूं तो भी तेरी कमी का एहसास है
चलो छोड़ दो ये गुस्सा और थोड़ा मुस्कुरा दो,
तुम्हारी हंसी में ही तो मेरी पूरी जिंदगी का राज है

4. आओ फिर से एक नई शुरुआत करें,
पुरानी बातों को दिल से अलग करें
तुम्हारे बिना मेरी दुनिया अधूरी है,
चलो इस गलती को प्यार से सुधार करें

5. तेरे खफा होने से खुद से खफा हो गया हूं,
तुझसे अलग होकर तेरे ही पास आ गया हूं

6. कितना प्यार करते है तुमसे, यह कहना नही आता
बस इतना जानते है बिना तुम्हारे रहना नही आता

7. तू रूठी रूठी सी लगती है
मुझे तरकीब बता मनाने की
हम जिन्दगी गिरवी रख देंगे
तू कीमत बता मुस्कुराने की

8. तेरे बिना कुछ छूटा है
तेरे बिन अधूरा हर किस्सा है
कैसे रहूं तुझ से दूर मैं
तू मेरी जिंदगी का हिस्सा है

9. तेरे साथ मेरी सांस चलती है
तेरे बिना धड़कन ठहरती है
कैसे बताऊं तू क्या है मेरा
मेरी हर सांस तुझ पे मरती है

10. तेरी आंखों में प्यार दिखता है
जो मेरी दुनिया सच बनाता है
प्यार है तेरा सच्चा मेरे लिए
तेरी आंखों से साफ नजर आता है 

