बोतल को पीटते रहते हैं फिर भी नहीं निकलता नारियल तेल? आजमाएं ये 4 आसान तरीके, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत

How to Melt Frozen Coconut Oil: आज हम आपको कुछ ऐसे 4 आसान तरीके बताने जा रहे हैं जिन्हें अपनाने से नारियल तेल मिनटों में आपके हाथ में आ जाएगा और ज्यादा समय भी नहीं लगेगा.

बोतल को पीटते रहते हैं फिर भी नहीं निकलता नारियल तेल? आजमाएं ये 4 आसान तरीके, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नारियल तेल कैसे पिघलाएं?
Nariyal Tel ko Kaise Pighlayen: सर्दियों में नारियल तेल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. खाने में प्रयोग करने से ज्यादा अधिकतर लोग इसे अपने बालों और त्वचा के लिए यूज करते हैं. नारियल तेल लगाने से बाल और स्किन हेल्दी रहते हैं और कई समस्याएं भी दूर हो जाती हैं. लेकिन सर्दियों में सबसे बड़ी एक समस्या रहती है कि कम तापमान होने के कारण नारियल तेल बहुत जल्दी जम जाता है और कई बार बोतल पीटने के बाद भी हाथ में नहीं आता है. इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए आज हम आपको कुछ ऐसे 4 आसान तरीके बताने जा रहे हैं जिन्हें अपनाने से नारियल तेल मिनटों में आपके हाथ में आ जाएगा और ज्यादा समय भी नहीं लगेगा.

1. हाथों का करें इस्तेमाल

नारियल तेल की खास बात यह है कि हल्की गर्मी से ही पिघल जाता है. इसके लिए आप नारियल तेल की बोतल को अपने हाथों के बीच में रखें और रगड़ते रहें. शरीर की गर्मी से तेल पिघलना शुरू हो जाएगा और आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी. यह सबसे आसान और प्रभावी तरीका माना जाता है.

2. गर्म पानी

नारियल तेल को पिघलाने के लिए आप गर्म पानी का उपयोग कर सकते हैं. इसके लिए आप एक गिलास या किसी बर्तन में पानी को गर्म कर लें. इसके बाद नारियल तेल की बोतल को बर्तन में डाल दें. इससे तेल बहुत कम समय में आसानी से पिघल जाएगा.

3. गर्म कपड़ा या कंबल

नारियल तेल को पिघलाने के लिए आप किसी गर्म कपड़े या कंबल के बीच बोतल को लपेट कर रख दें. कपड़ों से निकलने वाली गर्माहट से तेल आसानी से पिघल जाएगा. इसके लिए आप अपना ज्यादा समय भी नहीं लगाना पड़ेगा.

4. हेयर ड्रायर का करें इस्तेमाल

बाल सुखाने वाले हेयर ड्रायर से भी आप जमे हुए नारियल तेल को पिघला सकते हैं. इसके लिए आप हेयर ड्रायर को मीडियम पर सेट करें और थोड़ी दूर से नारियल तेल की बोतल को ब्लो करें. गर्म हवा से नारियल तेल खुद पिघलना शुरू हो जाएगा. हालांकि इसमें आपका थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

