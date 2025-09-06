विज्ञापन

स्पोर्ट्स कोटा वालों के लिए राजस्थान पुलिस और ईस्टर्न रेलवे में नौकरी पाने का सुनहरा मौका, यहां जानिए डिटेल

अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में है और आपके पास स्पोर्ट्स कोटा है तो इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं.

Sarkari naukri : कुल 167 पदों में से 154 पद सामान्य वर्ग के लिए और 13 पद कांस्टेबल (पुलिस दूर संचार) के लिए है. 

Job alert : राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के 167 पदों पर भर्ती निकली है. यह भर्ती स्पोर्ट्स कोटा के तहत होगी. ऐसे में इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट police.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इस भर्ती के लिए आवेदन 4 सितंबर से शुरू हो गया है, जो 1 अक्तूबर 2025 तक चलेगा. 

राजस्थान पुलिस वैकेंसी डिटेल्स 

कुल 167 पदों में से 154 पद सामान्य वर्ग के लिए और 13 पद कांस्टेबल (पुलिस दूर संचार) के लिए है.  इन पदों के लिए आवेदन शुल्क 600 रुपये है. 

ईस्टर्न रेलवे भर्ती डिटेल

वहीं, ईस्टर्न रेलवे में भी स्पोर्ट्स कोटा के लिए भर्ती निकली है. जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, स्पोर्ट्स कोटे के अंतर्गत ग्रुप सी और डी के 50 पदों पर भर्ती निकली है. जिसमें से 17 पद ग्रुप सी और 33 ग्रुप डी के लिए है.  इस भर्ती के लिए आवेदन 10 सितंबर 2025 से शुरू हो जाएगा. 

ऐसे में उम्मीदवार रेलवे भर्ती की आधिकारिक वेबसाइट rrcer.org पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. आवेदन की लास्ट डेट 9 अक्तूबर 2025 है. इस पद के लिए आवेदन फीस 500 रुपये है. 

