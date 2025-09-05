विज्ञापन

RCF Sports Quota Bharti 2025 : स्पोर्ट्स कोटा वालों के लिए रेलवे में नौकरी का गोल्डेन चांस, यहां जानिए सेलेक्शन प्रोसेस

रेल कोच फैक्ट्री (Rail coach factory-RCF), कपूरथला ने स्पोर्ट्स कोटे के तहत कुल 23 पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. ऐसे में इच्छुक उम्मीदवार ऑफलाइन मोड में आवेदन 29 सितंबर 2025 तक कर सकते हैं.

Read Time: 2 mins
Share
RCF Sports Quota Bharti 2025 : स्पोर्ट्स कोटा वालों के लिए रेलवे में नौकरी का गोल्डेन चांस, यहां जानिए सेलेक्शन प्रोसेस
इस भर्ती के लिए आवेदनकर्ता की आयु 1 जुलाई 2026 तक 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए.

RCF Sports quota : अगर आप रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए शानदार मौका है. दरअसल, रेल कोच फैक्ट्री (Rail coach factory-RCF), कपूरथला ने स्पोर्ट्स कोटे के तहत कुल 23 पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. ऐसे में इच्छुक उम्मीदवार ऑफलाइन मोड में आवेदन 29 सितंबर 2025 तक कर सकते हैं. बता दें कि स्पोर्ट्स कोटा के लिए रेलवे भर्ती के लिए आवेदन 30 अगस्त 2025 से शुरू हो चुका है. इस पद के लिए योग्यता, सेलेक्शन प्रोसेस और आवेदन शुल्क क्या होगा, जानने के लिए आर्टिकल अंत तक पढ़िए.

RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल 2025 का रिजल्ट जल्द होगा जारी, इंतजार होगा खत्म

कौन कर सकता है आवेदन

इस भर्ती में वे उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, जो कम से कम 10वीं पास या आईटीआई की हो. लेवल 1 के लिए 10वीं/आईटीआई या एनएसी (नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट) जरूरी है. जबकि टेक्नीशियन-3 पद के लिए 10 वीं के साथ आईटीआई/एक्ट अप्रेंटिस का प्रमाणपत्र जरूरी है. 

इस कोटे से नियुक्त उम्मीदवारों को 2 साल की ट्रेनिंग करनी होगी, लेकिन आप ITI हैं तो ट्रेनिंग सिर्फ 6 महीने की होगी.

आयु सीमा

इस भर्ती के लिए आवेदनकर्ता की आयु 1 जुलाई 2026 तक 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए. इस पद के लिए आरक्षित वर्ग को आयु में छूट सरकारी नियमानुसार मिलेगी.

आवेदन शुल्क

इस पद के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपये (वहीं ट्रायल में शामिल होने पर 400 रुपये वापस मिलेंगे).
जबकि एससी,एसटी, एक्स सर्विसमैन, महिला, माइनॉरिटी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए 200 रूपये है. 

वैकेंसी डिटेल

कुल 23 पद में से हॉकी (पुरुष) 02 है, हॉकी (महिला) 04 है, वेटलिफ्टिंग (महिला) 02, फुटबॉल (पुरुष) 03, बास्केटबॉल (पुरुष) 03, एथलेटिक्स (पुरुष) 02, एथलेटिक्स (महिला) 02, स्विमिंग (महिला, फ्री स्टाइल) 02, रेसलिंग (पुरुष, ग्रीको रोमन) 02, और रेसलिंग (महिला, ग्रीको रोमन) 01 पद शामिल है.

कैसे होगा चयन

रेलवे में स्पोर्ट्स कोटा के लिए भर्ती प्रक्रिया स्पोर्ट्स ट्रायल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर बेस्ड होगी. जो उम्मीदवार खेल में अच्छा प्रदर्शन करेंगे उन्हें नियुक्त किया जाएगा. इच्छुक उम्मीदवार आवेदन के लिए फॉर्म RCF की वेबसाइट से डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं. 

नोटिफिकेशन लिंक


 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
RCF Sports Quota Recruitment 2025, Rail Coach Factory Vacancy
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com